City komt met slecht nieuws: Haaland ontbreekt tijdens topduel met Liverpool

Zaterdag, 1 april 2023 om 12:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 12:49

Erling Braut Haaland zal zaterdagmiddag niet deelnemen aan de topwedstrijd tussen Manchester City en Liverpool in de Premier League, zo blijkt uit de opstellingen voorafgaand aan de kraker. De 22-jarige Noor was al een twijfelgeval voor het elftal van Josep Guardiola, maar zit niet eens op de bank in het Etihad Stadium. Nederlander Nathan Aké start als linksback bij the Citizens, terwijl Cody Gakpo en Virgil van Dijk namens Liverpool aan de aftrap staan. De wedstrijd begint om 13.30 uur Nederlandse tijd en is te zien op Viaplay.

Haaland verliet het trainingskamp van Noorwegen afgelopen week met een blessure. De linkspoot kampt met een liesblessure, maar was lange tijd een twijfelgeval voor het duel in Manchester. Na de afsluitende training van City afgelopen vrijdag werd de beslissing genomen: Haaland zal niet in actie komen tegen Liverpool. Julian Álvarez is daardoor de aanvalsleider bij the Citizens. De Argentijnse wereldkampioen was in zijn eerste 34 wedstrijden voor City goed voor twaalf doelpunten en vier assists.

Met acht punten achterstand op koploper Arsenal kan City zich geen puntenverlies meer veroorloven. Het team van Guardiola was voor de interlandbreak flink op dreef, daar de laatste zes wedstrijden op rij in winst werden omgezet. Bovendien werden de laatste elf wedstrijden in het eigen Etihad Stadium gewonnen, waaronder het met 3-2 gewonnen duel met Liverpool in de EFL Cup. Een van de invallers die wedstrijd, Phil Foden, is er niet zaterdag niet bij na zijn blindedarmoperatie. Doelman Ederson is er wel bij. De Braziliaan kampte tijdens de interlandperiode nog met maagproblemen en moest daarom afhaken bij de nationale ploeg. Eerder dit seizoen verloren de manschappen van Guardiola met 1-0 op Anfield.

Your City XI ?? XI | Ederson, Stones, Akanji, Dias, Ake, Rodrigo, Gundogan (C), De Bruyne, Mahrez, Grealish, Alvarez SUBS | Ortega Moreno, Walker, Phillips, Laporte, Bernardo, Gomez, Perrone, Palmer, Lewis#ManCity | @HaysWorldwide pic.twitter.com/QFJnvRH9TN — Manchester City (@ManCity) April 1, 2023

Doelpuntenmaker in oktober was Mohammed Salah. De Egyptenaar was dit seizoen al goed voor elf treffers en zeven assists in de Premier League en liet tijdens de interlandperiode zien in vorm door twee doelpunten en twee assists te noteren. In tegenstelling tot Salah zijn Calvin Ramsay, Thiago Alcântara, Stefan Bajcetic en Konstantinos Tsimikas niet beschikbaar voor the Reds. Toch zorgde Luis Díaz ook voor goed nieuws uit de ziekenboeg. De Colombiaanse vleugelspeler kwam wegens een knieblessure sinds oktober niet meer in actie, maar is zeer dicht bij zijn rentree. Liverpool is de huidige nummer zes in de Premier League en dus zou een driepunter zeer welkom zijn in de strijd om een Champions League-ticket.

The Reds to take on Manchester City ??#MCILIV — Liverpool FC (@LFC) April 1, 2023

De opstelling van Manchester City: Ederson; Stones, Akanji, Dias, Aké; Rodri, Gündogan, De Bruyne; Mahrez, Grealish, Álvarez

De opstelling van Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Konaté, Robertson; Fabinho, Henderson, Elliott; Gakpo, Salah, Jota