Wesley Sneijder verklaart ‘fantastisch contact’ met Yolanthe en droomt hardop

Vrijdag, 31 maart 2023 om 00:18 • Mart van Mourik

Wesley Sneijder hoopt nog altijd dat hij ooit weer samenkomt met Yolanthe Cabau Van Kasbergen, zo vertelt hij in een openhartig gesprek met YouTuber Robbert Rodenburg in het programma Open Kaart. In 2019 gingen de oud-Oranje-international en Yolanthe uit elkaar en voorlopig is Sneijder nog niet van plan om een nieuwe relatie aan te gaan met een andere vrouw. Dat heeft mogelijk voor een groot gedeelte met zijn liefde voor zijn ex-partner te maken, zo vertelt hij.

“Ik ben wel een lolbroek, maar ik heb hele zware periodes gehad”, opent Sneijder, die een van de moeilijkste periodes in zijn leven omschrijft. “De tijd nadat Yolanthe en ik uit elkaar gingen is voor mij heel erg zwaar geweest. Als je bezig bent met voetballen, dan kan je het normaal misschien wel een beetje wegstoppen. Maar ik stopte destijds juist net met voetballen: voor mij was dat het einde. Dan zit je thuis alles te overdenken en dan kom je wel in een moeilijke fase terecht.”

Op dit moment hebben Yolanthe en Sneijder een uitstekende verstandhouding. “Gelukkig is het contact met haar nu fantastisch. Eigenlijk is dat, los van de beginfase, ook nooit echt verminderd. We gaan fantastisch met elkaar en met de kinderen om, allemaal geweldig. Uiteindelijk is het dusdanig goed gekomen dat ik er nu geen vervelende emoties meer bij heb. Maar toen is het wel een hele zwaar tijd geweest. Het was vooral vervelend dat het publiekelijk werd, al is dat ook logisch. Ik probeerde gewoon zo min mogelijk te lezen en ik wist dat het op een gegeven moment minder zou worden.”

“Ik ben in die periode veel met vrienden geweest. Maar wat ga je doen als je emoties wil wegstoppen? Dan ga je een drankje nemen, want dan denk je: dan vergeet ik even alles. Drankjes werden in die tijd wel genuttigd om mijn emoties in moeilijke fases weg te stoppen”, vervolgt Sneijder, die overigens aangeeft nooit in de buurt van een verslaving is geweest. “Ik leefde heel erg in het moment en was overal en nergens te vinden, maar een stabiele thuisbasis is het belangrijkste wat er is. Toen wij uit elkaar gingen heb ik dat pas eigenlijk pas beseft. Er zijn nog steeds dingen waar ik spijt van heb.”

Aan een nieuwe relatie moet Sneijder voorlopig nog niet denken. “Op dit moment ben ik nog steeds gelukkig vrijgezel. Het is ook niet zo dat ik heel erg op zoek ben, want ik ben druk en veel aan het reizen. Ik maak zoveel mooie dingen mee, dus het idee dat ik een relatie wil pakt me nog niet. Natuurlijk heb ik wel contacten, maar het is ook niet zo dat ik ga afspreken om te gaan daten. Binnen een uur zou dat op alle juicekanalen staan. Maar ik ben nooit echt van het daten geweest. Ik vind daten ook een eng woord eigenlijk, haha. Dat vind ik helemaal niks, man.”

De oud-middenvelder steekt niet onder stoelen of banken dat hij hoopt dat het ooit weer tot een relatie komt met Yolanthe. “Weet je, misschien is zij wel de reden dat ik me op dit moment nog niet open voor een relatie. Tuurlijk denk ik daar wel over na. Het zou wel geweldig zijn. Ik wil het niet forceren. Wel denk ik dat het de hoofdreden is dat ik geen zin heb om te daten. Misschien is er toch nog wel dat gevoel van: wie weet komt dat ooit nog goed. Ik wil er niet te veel over denken, maar het speelt toch wel door mijn hoofd. Ik heb het altijd wel gezegd: het zou het mooiste zijn wat er is.”

“Eerst wil je haar heel erg vastgrijpen, maar eigenlijk heb ik beseft dat het loslaten belangrijker is. Om vervolgens misschien weer iets op te bouwen. Het contact is fantastisch, Maar niks in de zin van dat we toekomstplannen hebben. Misschien kan dat eruit ontstaan, misschien ook niet. Het is niet zo dat het aan me vreet, van: ik moet iets forceren. Ik ben lekker aan het leven; gebeurt dat, dan gebeurt dat. Krijg ik met iemand anders een relatie, is dat ook mooi.”

“Ik ben er niet bang voor dat zij in een andere relatie zou kunnen belanden, maar het zou wel pijnlijk zijn als het gebeurt. Ook dat heb ik de afgelopen jaren geaccepteerd. Want ook dat kan gebeuren. Niet dat ik het leuk zou vinden. Ik denk dat zij het andersom ook niet leuk zou vinden. Want je bent zo lang met elkaar geweest, lief en leed gedeeld. Het stukje ‘houden van’ is er nog steeds. Dat gaat niet zomaar weg. Wij waren niet alleen getrouwd, we waren ook beste maatjes. We vertelden elkaar dingen altijd als eerste. Ook nu we uit elkaar zijn. Als er dingen spelen, vraag ik haar om advies, en andersom. Want wij kennen elkaar het beste”, besluit Sneijder.