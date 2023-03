El Yaakoubi onthult: ‘Meerdere aanvoerders dragen de OneLove-band liever niet’

Donderdag, 30 maart 2023 om 23:19 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:22

Redouan El Yaakoubi heeft gereageerd op het besluit van Excelsior om zijn aanvoerdersband af te nemen. El Yaakoubi weigerde samen met Marouan Azarkan om bij een OneLove-spandoek te poseren bij een actie tegen discriminatie en racisme, waardoor Excelsior het noodzakelijk achtte in actie te komen. Te gast bij bij YouTuber Salaheddine geeft hij onder meer aan zich niet gesteund te voelen door de club én laat hij weten te balen van de selectieve verontwaardiging.

“Ik had eigenlijk meerdere redenen waarom ik de OneLove-band niet wilde dragen”, begint El Yaakoubi. “Ik vind mensen in Nederland ook best wel selectief, dus op welke vlakken willen we wel of niet iets ondernemen. Een voorbeeld. Hiervoor hebben we ook een aanvoerdersband van Oekraïne moeten dragen. Ook daar had ik veel discussies over. Laat ik vooropstellen dat ik tegen oorlog ben, maar ik vind ons selectief in welke acties we wel en niet ondersteunen. Al jaren zijn er op verschillende plekken oorlogen, maar daar hoor ik vrij weinig over.”

“Naast die argumenten sta ik er vanwege mijn religieuze opvatting niet achter om die band te dragen. Ik vind het ook een bepaalde vorm van vrijheid om die keuze te mogen maken. Ik ben zeker niet tegen alle groeperingen, maar ook niet per se voor. Daarom voelde ik me niet geroepen om ambassadeur of uithangbord te zijn. Ik ben wel met een Respect-band gaan lopen, omdat ik dat een allesomvattende boodschap vind.” El Yaakoubi voegt eraan toe dat de OneLove-band in eerste instantie niet allesomvattend was, maar dat de boodschap later gewijzigd werd toen er commotie ontstond. “Het was voor mij: we doen er nu maar een ander jasje om. Dat ervoer ik als een marketingstunt.”

“Ik weet ook van meerdere aanvoerders dat ze de OneLove-band liever niet dragen, omdat zij bang zijn voor kritiek of om daarover te moeten praten”, vervolgt El Yaakoubi, die eveneens aangeeft dat hij zich niet gesteund voelt door Excelsior. “Ik ben de dupe geworden van de slechte communicatie van de club, omdat ik een minuut voor de warming-up tegen Cambuur pas hoorde dat er een OneLove-banner zou zijn. Ik vond het hypocriet om ergens mee op de foto te gaan, terwijl je eigenlijk niet voor de band heb gekozen.”

“Ik wil niet in de slachtofferrol gaan, maar ik ben wel een Marokkaanse moslim. Maar als we dan toch naar de feiten kijken, er is überhaupt ook niet veel over Dusan Tadic gezegd. Die heeft de band ook niet gedragen of zijn eigen band eroverheen gedragen. Wat is dan het effect of de boodschap? Daar is ook geen ophef over geweest”, besluit El Yaakoubi.