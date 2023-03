Argentijnse WK-held verdacht van ernstig seksueel misbruik op verjaardag

Donderdag, 30 maart 2023 om 22:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:39

Gonzalo Montiel is aangeklaagd wegens een ‘ernstig seksueel misbruik', zo maakt advocate Raquel Hermida donderdag bekend. De Argentijns international, die in december het WK won met zijn land en de beslissende penalty benutte in de finale tegen Frankrijk, wordt verdacht van deelname aan groepsmisbruik. Het slachtoffer zou een vrouw zijn die in 2019 ‘een korte relatie’ onderhield met de rechtervleugelverdediger van Sevilla.

De advocate van het vermeende slachtoffer vertelt in gesprek met het Spaanse Radio 10 dat de aanranding zou hebben plaatsgevonden op 1 januari 2019, toen Montiel zijn verjaardag vierde in de Argentijnse gemeente La Matanza. Het vermeende slachtoffer, van wie de identiteit vooralsnog onbekend is, heeft aangifte gedaan bij de politie in dezelfde gemeente. Waarom de persoon zich pas ruim vier jaar na dato heeft gemeld bij de lokale autoriteiten, is onduidelijk.

Montiel zou erop hebben aangedrongen dat zijn toenmalige ‘partner’ naar zijn verjaardagsfeest kwam. Raquel Hermida vertelt dat de vrouw uitgenodigd werd ‘om zijn familie te leren kennen’. De dame is volgens de berichtgeving een model en was destijds geheelonthouder, maar op de bewuste avond is ze naar verluidt na aandringen overgehaald om sterke drank te drinken. Na twee shots zou ze ‘volledig buiten bewustzijn zijn geraakt’. Vervolgens zou ‘een groep van onbekende grootte’ het model hebben misbruikt.

Volgens Hermida wordt de aangifte de komende dagen nog verder uitgebreid, want het slachtoffer zou bedreigingen hebben ontvangen uit de directe omgeving van Montiel. Onder meer zijn moeder zou de vrouw hebben gedwongen de aangifte te rectificeren. De inmiddels 26-jarige Montiel kwam in 2019 uit voor het Argentijnse River Plate. De rechtsback, Sevilla en de Argentijnse bond hebben vooralsnog niet gereageerd op de aantijgingen.