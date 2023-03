Neymar ‘verliest’ binnen no-time een miljoen euro aan pokertafel en filmt zich

Donderdag, 30 maart 2023 om 20:34 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:36

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Neymar heeft afgelopen dinsdag tijdens een livestream binnen zeer korte tijd een miljoen euro verloren. Via zijn Twitch-kanaal deelde de 31-jarige aanvaller beelden van het moment dat hij aan de pokertafel kopje onder ging. Hoewel Neymar leek te doen alsof het hem erg aangreep, legden Braziliaanse media dat de emoties gespeeld waren. Neymar is namelijk ambassadeur van een online casino, dat hem mogelijk ter promotie liet spelen met een miljoen euro. Aangenomen wordt dat de Braziliaan uit eigen zak dus niets verloren heeft, al is dit niet bevestigd.