Dick Advocaat komt met geheimzinnige reactie op vraag over toekomst

Donderdag, 30 maart 2023 om 18:15 • Bart DHanis • Laatste update: 18:18

Dick Advocaat heeft donderdag op het persmoment van ADO Den Haag geen antwoord gegeven op de vraag of ADO zijn laatste club als trainer zal zijn. Wel kwam Advocaat met uitsluitsel over een langer dienstverband in Den Haag. Daar komt het niet van, ook niet na de supportersactie Dickmoetblijven.nl, waar zich inmiddels al meer dan 12.000 mensen bij hebben aangesloten.

Advocaat werd donderdagmiddag geconfronteerd met de actie van de ADO-fans. “Bij Sunderland hebben de supporters dat ook eens gedaan. Daar lukte het wel, al had dat meer met het salaris te maken”, grapte Advocaat. De Haagse trainer gaf op het persmoment aan dat de actie geen effect zal sorteren, maar wil niet verklappen waarom hij heeft besloten te stoppen. “Op een gegeven moment moet je keuzes maken. Ik hou voor mezelf wat uiteindelijk de doorslag heeft gegeven.”

Dat de Kleine Generaal stopt als trainer bij ADO, betekent niet dat hij helemaal niet meer werkzaam zal zijn voor de club uit de Residentiestad. “Ik laat het allemaal op me afkomen. Ik denk dat je nu al moet weten wat je wil als club”, doelt Advocaat mogelijk op de openstaande vacature als technisch adviseur bij ADO, waar hij vorige week door ADO-directeur Edwin Reijntjes mee in verband werd gebracht.

Ook wil Advocaat een nieuwe uitdaging als trainer bij een andere club niet uitsluiten. “Het zijn mijn laatste maanden als ADO-trainer”, zei de 75-jarige oefenmeester. Advocaat is in de Hofstad bezig aan zijn 25e uitdaging als hoofdtrainer. Eerder was hij werkzaam bij onder meer Feyenoord, FC Utrecht, AZ en het Nederlands elftal. Met ADO zette de ervaren oefenmeester dit seizoen de weg omhoog in. Een ticket voor de play-offs om promotie naar de Eredivisie is nog altijd binnen handbereik, waar dat onder Dirk Kuijt niet meer mogelijk leek.