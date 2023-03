Overmars doet gouden zaken bij Antwerp en vermorzelt uitgaand transferrecord

Donderdag, 30 maart 2023 om 17:44 • Guy Habets

Willian Pacho maakt na dit seizoen de overstap van Royal Antwerp naar Eintracht Frankfurt. Dat melden beide clubs via de officiële kanalen. De Ecuadoriaanse rechtsback levert zijn club een recordsom op en dat is de verdienste van technisch directeur Marc Overmars, die de onderhandelingen voerde. Naar verluidt mag Antwerp zo'n zestien miljoen euro bijschrijven.

Pacho kwam in januari 2022 nog voor ruim twee miljoen vanuit Ecuador naar Antwerpen. Vanaf dat moment was de verdediger een vaste waarde voor the Great Old en ook trainer Mark van Bommel doet dit seizoen vaak een beroep op Pacho. Antwerp doet geen uitspraken over de hoogte van de transfersom, maar laat wel weten dat er een nieuw uitgaand record gevestigd is. Duitse media reppen over een transfersom van ongeveer zestien miljoen euro.

Op de clubsite van Frankfurt reageert Markus Krösche, directeur voetbalzaken van de club, verheugd op het aantrekken van Pacho. "Dit is een hele belangrijke transfer voor ons", meldt de Duitser. "Willian is nog een jonge speler, maar heeft al de nodige internationale ervaring opgedaan. Wij hopen dat hij zich bij ons zal ontwikkelen en zijn potentie kan waarmaken." Pacho heeft een contract getekend dat hem tot medio 2028 aan de formatie uit Frankfurt bindt.

Het vestigen van een transferrecord is goed nieuws voor Overmars, die vorige zomer ook al een nieuw record vestigde. Toen verkocht hij Manuel Benson voor vier miljoen euro aan het Engelse Burnley, maar dat bedrag is nu dus uit de boeken. De duurste inkomende transfer die Overmars afrondde was die van Vincent Janssen. De 28-jarige aanvaller werd in de zomer van 2022 voor vijfenhalf miljoen euro overgenomen van het Mexicaanse Monterrey.