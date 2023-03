‘Ik heb nog nooit een Feyenoord gezien dat dit zo kan blijven doen’

Donderdag, 30 maart 2023 om 17:30 • Guy Habets

In Vloggertje gaat presentator Mounir Boualin op bezoek bij bekende gezichten uit de voetballerij. Deze keer praat hij met Ali Boussaboun, Gertjan Verbeek, Andwelé Slory en Royston Drenthe over de aanstaande ontknoping in de Eredivisie. Laatstgenoemde verwacht dat Ajax de tweede plaats niet kan vasthouden en komt met lovende woorden over Feyenoord.

Drenthe zag Feyenoord ruim een week geleden winnen in de Johan Cruijff ArenA. De voormalig speler van de Rotterdamse club denkt dat de titelstrijd daarmee wel beslist is. "Feyenoord heeft nu de beste papieren om dit over de streep te trekken. Ik heb nog nooit een Feyenoord gezien dat dit voetbal kan vertonen én dit zo steady kan blijven doen. Vandaar denk ik dat Feyenoord aan het langste eind gaat trekken. Toch denk ik wel dat het nog spannend gaat worden."

Ook Arne Slot krijgt de complimenten van Drenthe. Mochten de Rotterdammers onverhoopt toch geen kampioen worden, dan ligt dat volgens de linkspoot niet aan de trainer uit Bergentheim. "Hetgeen wat hij op dit moment neerzet met het Feyenoord van nu is fenomenaal. Een coach als hij, met waar hij nu staat, kan in deze situatie niet meer falen. Hij heeft het dusdanig vastgeketend dat hij nu niet meer kan falen. Dat is de kracht van Slot."

De concurrentie komt volgens Drenthe niet van Ajax, maar van AZ. De Rotterdammer denkt dat de formatie van trainer Pascal Jansen de tweede plaats en het ticket voor de voorronde van de Champions League voor zich gaat opeisen. "Als ik de beste papieren zou moeten geven, dan zou ik ze aan AZ geven. Ik denk dat Ajax heel wat te verduren heeft gehad na de nederlaag tegen Feyenoord in de ArenA en dat kan zomaar voor iets geks gaan zorgen."