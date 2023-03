Luka Modric maakt zich zorgen en wil snel duidelijkheid van Real Madrid

Donderdag, 30 maart 2023 om 17:15 • Bart DHanis • Laatste update: 17:45

Er zijn maar liefst zeven spelers die bij Real Madrid over een aflopend contract beschikken. Karim Benzema, Toni Kroos, Luka Modric, Mariano Díaz, Dani Ceballos, Nacho Fernández en Marco Asensio zijn, indien Real Madrid geen actie onderneemt, komende zomer transfervrij op te halen. Modric is de afwachtende houding van Real zat en maakt zich zorgen over zijn contractsituatie, zo meldt Mundo Deportivo.

De prioriteit van los Blancos ligt momenteel bij het langer vastleggen van Ballon d’Or-winnaar Benzema. Modric, die de prestigieuze prijs won in 2018, zou ook graag langer bij Real blijven, maar maakt zich zorgen over het feit dat hij nog geen nieuwe aanbieding heeft ontvangen. Volgens Mundo Deportivo heeft Modric genoeg aanbiedingen van andere clubs op zak, maar wacht hij tot het laatste moment op de club uit de Spaanse hoofdstad.

Niet alleen Modric, maar ook Ceballos is ontevreden met de huidige situatie. De middenvelder kan dit seizoen geregeld rekenen op een basisplaats, maar heeft ook niks gehoord van zijn werkgever. Ook de aanvallende middenvelder is zeer in trek bij andere clubs. Het contract van Díaz gaat naar alle waarschijnlijkheid niet worden verlengd. Van de andere spelers is het afwachten wat er in de toekomst gaat gebeuren.

Modric is inmiddels 37 jaar oud, maar is nog altijd een belangrijke schakel in het elftal van Carlo Ancelotti. Afgelopen winter loodste de Kroaat zijn land naar een derde plaats op het WK in Qatar. Ook had de middenvelder een belangrijk aandeel in de Champions League-overwinning van vorig seizoen. Afgelopen dinsdag kreeg de spelverdeler nog een staande ovatie van de Turkse fans, toen hij met Kroatië tegen het nationale team van Turkije speelde (0-2 winst).