‘Op dit moment is alleen Lionel Messi een betere speler dan Bukayo Saka’

Donderdag, 30 maart 2023 om 16:55 • Bart DHanis • Laatste update: 17:30

Tony Adams is erg te spreken over Bukayo Saka. De voormalig verdediger van Arsenal noemt in gesprek met The Sun de jonge aanvaller als belangrijkste reden dat the Gunners bovenaan staan in de Premier League. Saka’s contract loopt in 2024 af en Adams hoopt dan ook dat de aanvaller snel zijn handtekening zet onder een nieuwe verbintenis. Ook durft de voormalig aanvoerder van het Engelse elftal in het interview de vergelijking tussen Saka en Lionel Messi te maken.

“Alleen Messi is op dit moment beter dan Saka”, begint Adams zijn betoog. “Ze zijn voor mij de twee besten van de wereld omdat ze zowel kunnen scoren als assists kunnen geven.” Ook vindt Adams dat Saka de Speler van het jaar-prijs hoort te ontvangen aan het eind van het seizoen. “Erling Braut Haaland en Marcus Rashford draaien ook een geweldig seizoen, maar dankzij Saka staat Arsenal bovenaan. Bovendien was hij de beste speler voor Engeland op het WK in Qatar.”

Het contract van Saka loopt af in de zomer van 2024. De aanvaller is naar verluidt al in gesprek om zijn verbintenis in Londen te verlengen. “Hij komt uit de eigen jeugd en heeft Arsenal in zijn bloed zitten", weet Adams. "Ze moeten hem een megacontract aanbieden. Hij is onvervangbaar. Ik hoop dat Mikel Arteta hem kan overtuigen door het team nog meer te versterken met aankopen deze zomer."

De gewezen verdediger, die vier keer kampioen van Engeland werd met de club uit Noord-Londen, vertelt in het interview over de eerste keer dat hij het toptalent ontmoette. “Vijf jaar geleden zag ik hem spelen in een jeugdwedstrijd tegen Forest Green Rovers, toen zag ik al dat hij een speciale speler was. Na de wedstrijd sprak ik hem aan en vroeg ik wie hem vertegenwoordigde en of alles thuis in orde was. Hij antwoordde door te zeggen dat het oké was en noemde me mister Adams. Vijf jaar later noemt hij me nog steeds zo. Het is echt een beleefde en lieve jongen.”

Saka speelde dit seizoen tot dusver 28 Premier League-wedstrijden voor the Gunners. Hij was daarin twaalf keer trefzeker en was tevens tien keer aangever bij een Arsenal-doelpunt. Op het WK in Qatar kwam de in Londen geboren aanvaller in vier wedstrijden tot drie doelpunten en een assist. Ook ligt hij dit seizoen op koers om zijn eerste Premier League-titel te veroveren. Koploper Arsenal staat acht punten voor op achtervolger Manchester City.