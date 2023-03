‘Louis van Gaal gaf me een ontzettend hoge boete, hij was zó boos op mij!’

Donderdag, 30 maart 2023 om 16:04 • Guy Habets • Laatste update: 17:03

Marcos Rojo denkt met warme gevoelens terug aan zijn periode bij Manchester United onder Louis van Gaal. Dat vertelt hij in gesprek met FourFourTwo. De Argentijnse verdediger waardeerde de directheid van zijn manager, ook toen dat betekende dat hij een boete van 300 duizend pond moest betalen. Van Gaal nam het Rojo kwalijk dat hij door een eigen fout te laat kwam opdagen bij de club.

In 2015 speelde Rojo met het Argentijnse nationale elftal de finale van de Copa América tegen Chili (verlies na strafschoppen), waarna hij aan kon sluiten bij het trainingskamp van United in de Verenigde Staten. Dat lukte echter niet, omdat Rojo met een verlopen paspoort werd geweigerd op het vliegveld. De verdediger had niet op tijd een nieuw paspoort aangevraagd en dat leidde tot woede bij Van Gaal. "Ik kreeg een ontzettend hoge boete van Van Gaal, het was 300 duizend pond", brengt Rojo in herinnering. "Hij was zó boos op mij!"

Dat leidde niet tot frictie tussen de twee. Rojo begreep de boete en betaalde die zonder morren. "Het is misschien heel eng als je hem niet kent, want hij is altijd heel serieus en dat was toen dus ook zo. Als je hem beter kent, kom je er dan wel achter dat hij eigenlijk heel zorgzaam is. Streng maar rechtvaardig, zo lang je respect naar hem toont en doet wat hij vraagt. Ik ben hem heel dankbaar voor alles wat hij voor mij betekend heeft."

Rojo speelde twee seizoenen onder Van Gaal in het shirt van Manchester United. De Argentijn kwam in 2014 voor twintig miljoen euro van Sporting Portugal naar Old Trafford, net nadat de Amsterdammer als manager was aangesteld, en in 2016 werd de FA Cup gewonnen. Later wist Rojo onder andere managers ook nog de Europa League en de League Cup te winnen met Manchester United. Tegenwoordig staat de 33-jarige linkspoot onder contract bij Boca Juniors, waar hij de afgelopen tijd niet speelde vanwege een gescheurde kruisband.