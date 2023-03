Enorme schorsing voor eerste voetballer ooit die wordt betrapt op EPO-gebruik

Donderdag, 30 maart 2023 om 15:44 • Bart DHanis • Laatste update: 15:49

Hamburger SV-speler Mario Vuskovic heeft een schorsing van twee jaar opgelegd gekregen vanwege het gebruik van het verboden middel erytropoëtine (EPO), zo maakt de Duitse voetbalbond donderdagmiddag bekend. De 21-jarige Kroaat is de eerste voetballer ooit die wordt geschorst vanwege het gebruik van dat soort stimulerende middelen.

De eerste verdenking van EPO-gebruik dateert van 16 september 2022, toen Vuskovic na een trainingssessie een dopingcontrole onderging. Zowel urinemonster A als B testten positief op het verboden middel. De bevinding werd in november openbaar gemaakt en sindsdien speelde de centrale verdediger geen wedstrijd meer voor de nummer drie van de 2. Bundesliga. De schorsing van twee jaar zal daarom duren tot november 2024.

HSV-bestuurslid Jonas Boldt laat in een officieel statement van de club weten dat de club uit Hamburg samen met de advocaten van Vuskovic in beroep zullen gaan tegen de beslissing. Tegen het vonnis van de DFB Sports Court kan binnen een week beroep worden aangetekend bij de federale rechtbank. Vuskovic zelf zegt onschuldig te zijn. Volgens hem is er sprake van een vals-positief testresultaat. Ook zijn teamgenoten zijn overtuigd van de onschuld van de Kroaat. Jean-Luc Dompé, aanvaller van HSV, hield eerder deze maand na een doelpunt een shirt omhoog met de naam van de jeugdinternational.

EPO is een glycoproteïne dat inwerkt op het beenmerg, waar het de productie van rode bloedcellen stimuleert. Het hebben van extra rode bloedcellen betekent dat je meer zuurstof in je bloed hebt. Dit verbetert het uithoudingsvermogen. Het middel wordt als doping vooral gebruikt bij duursporten als atletiek, wielrennen, langlaufen en triatlon, maar werd hiervoor bij een voetballer nog nooit gevonden.