L'Équipe onthult krankzinnig bedrag dat Kylian Mbappé maandelijks opstrijkt

Donderdag, 30 maart 2023 om 15:08 • Guy Habets

Kylian Mbappé verdient zes miljoen euro bruto per maand bij Paris Saint-Germain. Dat onthult L'Équipe, dat inzicht heeft in alle spelerssalarissen in de Franse Ligue 1. De rappe aanvaller verdient sinds zijn recente contractverlenging in het Parc des Princes bijna net zo veel als Lionel Messi en Neymar tezamen.

De Franse sportkrant komt jaarlijks met een overzicht van de spelerssalarissen in de Ligue 1 en heeft ook dit jaar een lijstje opgesteld. In de top twintig van hoogste salarissen in de competitie staan vijftien spelers van PSG en de volledige top tien wordt zelfs gevuld door spelers van de club uit Parijs. Mbappé verdient veruit het meeste: met zes miljoen euro bruto per maand werd hij vorig jaar een van de best betaalde sporters ooit. Dat bedrag was nodig om de aanvaller uit handen van het geïnteresseerde Real Madrid te houden.

Het torenhoge honorarium dat Mbappé opstrijkt, is zelfs voor spelers van het kaliber Messi en Neymar duizelingwekkend. De Argentijnse wereldkampioen mag per maand 'slechts' 3,38 miljoen euro bijschrijven en zijn collega uit Brazilië moet het doen met een bedrag van 3,68 miljoen per maand. Mbappé verdient dus bijna net zo veel als Messi en Neymar tezamen. De speler met het hoogste salaris die niet bij PSG speelt is Wissam Ben Yedder van AS Monaco. Hij verdient 650.000 euro bruto per maand.

De hoge salarissen vormen ook een probleem voor PSG, dat nu te maken krijgt met de Financial Fair Play-regels. Er mag maar een bepaald percentage van de inkomsten worden uitgegeven, waardoor er waarschijnlijk komende zomer gesneden zal moeten worden in de kosten. Contractverlenging voor Messi en Sergio Ramos, een andere grootverdiener, lijken daardoor ver weg. Dat is dan weer goed nieuws voor Barcelona en Al-Hilal, clubs die respectievelijk geïnteresseerd zijn in Messi en Ramos.