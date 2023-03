Marca weet dat Frenkie de Jong opnieuw te maken gaat krijgen met ‘trauma’

Donderdag, 30 maart 2023 om 14:04 • Guy Habets • Laatste update: 14:18

Frenkie de Jong is een van de spelers die komende zomer mag vertrekken bij Barcelona. Dat schrijft Marca, dat weet dat de Catalaanse club spelers moet verkopen om de financiële huishouding op orde te houden. Net als in de zomer van 2022 wordt de situatie van Barcelona goed in de gaten gehouden door de UEFA en dus kopt de krant dat 'het trauma weer terug is' in Spotify Camp Nou.

De Financial Fair Play-regels schrijven voor dat een club niet meer geld mag uitgeven dan een bepaald percentage van de inkomsten. Om daaraan te kunnen voldoen, moest Barcelona afgelopen zomer uitverkoop houden en dat lijkt ook in 2023 te gaan gebeuren. Marca schrijft dat de huidige lijstaanvoerder van LaLiga graag de transfermarkt op wil en dat er dus ook spelers verkocht zullen moeten worden. Er zijn een aantal 'onaantastbare pionnen', maar De Jong behoort niet tot die groep.

De spelmaker uit Arkel werd onlangs nog geprezen door trainer Xavi, maar onmisbaar is hij dus niet. Samen met Alejandro Baldé, Raphinha, Ansu Fati, Ferran Torres, Andreas Christensen en Eric García mag De Jong vertrekken tegen een acceptabel bod. "Hij is weliswaar een sleutelspeler voor Xavi, maar hij is ook een van de populairste spelers op de transfermarkt", zo onderbouwt Marca de transferstatus van de voormalig Ajacied. Afgelopen zomer deed Barça er alles aan om De Jong te verkopen, maar hield hij voet bij stuk.

Spelers die zich geen zorgen hoeven te maken over hun toekomst bij Barcelona zijn Marc-André Ter Stegen, Jules Koundé, Gavi, Pedri, Ronald Araújo en Robert Lewandowski. Zij zouden dan samen kunnen komen te spelen met een verloren zoon. Naar verluidt hoopt Blaugrana komende zomer een akkoord te bereiken met Lionel Messi, die zijn contract bij Paris Saint-Germain nog altijd niet heeft verlengd. Om de Argentijn een acceptabel salaris te kunnen bieden, moet er dus bezuinigd worden.