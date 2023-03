Feyenoord moet volgens Italiaans gerucht rekening houden met vertrek Wieffer

Donderdag, 30 maart 2023 om 13:51 • Wessel Antes • Laatste update: 13:55

De clubleiding van Lazio heeft contact opgenomen met de zaakwaarnemer van Mats Wieffer, zo meldt journalist Marco Conterio van Tuttomercatoweb. I Biancocelesti zien in de 23-jarige controleur van Feyenoord de ideale opvolger van Sergej Milinkovic-Savic of Luis Alberto, mocht een van de twee middenvelders vertrekken uit Rome. Wieffer, die in De Kuip nog tot medio 2026 vastligt, zou inmiddels dus ook in het buitenland indruk hebben gemaakt.

Sinds dit kalenderjaar is Wieffer een vaste basiskracht in het Feyenoord van Arne Slot. De in Borne geboren middenvelder debuteerde afgelopen maandag zelfs in het Nederlands elftal, als basisspeler tegen Gibraltar (3-0 winst). Wieffer, die in 27 wedstrijden voor Feyenoord goed was voor twee doelpunten en vier assists, zou inmiddels ook op de radar staan bij Lazio. Volgens Conterio nam de directie van de club zelfs al contact op met Vision4Soccer, de vertegenwoordigers van Wieffer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Lazio houdt er rekening mee dat sterspeler Milinkovic-Savic komende zomer vertrekt en kijkt daarom alvast rond naar mogelijke opvolgers. De Servische middenvelder ligt in Stadio Olimpico nog vast tot medio 2024, waardoor een verkoop noodzakelijk lijkt. De 28-jarige Milinkovic-Savic heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van zo’n zestig miljoen euro, dus de portemonnee kan flink gespekt worden. Wieffer is volgens de Duitse website momenteel zeven miljoen euro waard, al zal Feyenoord gezien zijn langdurige contract een stuk meer voor hem vragen, mocht de club überhaupt willen meewerken aan een vertrek.

Feyenoord pikte Wieffer afgelopen zomer voor slechts 575.000 euro op bij stadsgenoot Excelsior. De Rotterdammers zagen in hem niet direct een vervanger van de naar Benfica vertrokken Fredrik Aursnes, daar algemeen directeur Dennis te Kloese in eerste instantie nog op zoek ging naar een andere controleur. Die kwam er niet waardoor Quinten Timber in eerste instantie als ‘6’ ging spelen. Toen de Utrechter geblesseerd raakte greep Wieffer direct zijn kans met meerdere uitstekende optredens. Het lijkt er dan ook niet op dat Feyenoord de rechtspoot komende zomer al laat vertrekken.