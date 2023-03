Lionel Messi wordt ‘door Mbappé’ naar uitgang gedreven bij pessimistisch PSG

Donderdag, 30 maart 2023 om 13:15 • Guy Habets • Laatste update: 13:47

Lionel Messi speelt komend seizoen waarschijnlijk niet in het shirt van Paris Saint-Germain. Dat meldt L'Équipe, dat schrijft over toenemend pessimisme bij de clubleiding van de Parijzenaars. Zij zouden het contract van Messi niet kunnen verlengen door bepaalde Financial Fair Play-regels en dat heeft dan weer alles te maken met het torenhoge salaris van Kylian Mbappé.

Mbappé verdient sinds zijn recente contractverlenging meer dan twee keer het honorarium van Messi en ook Neymar. Dat is een forse aanslag op het salarishuis van PSG en dat merken de beleidsbepalers nu. Messi en Sergio Ramos lopen immers uit hun contract en de club wil graag verder, maar door Financial Fair Play-regels wordt dat een moeilijk verhaal. L'Équipe schrijft dat de Fransen vooral over de contractverlenging van Messi steeds pessimistischer worden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat is koren op de molen van Barcelona, dat werk zou willen maken van een terugkeer van de clublegende. Het uitblijven van contractverlenging voor Ramos is dan weer goed nieuws voor Al-Hilal. De nummer vier van de Saudische competitie heeft de pijlen gericht op de 37-jarige verdediger en zou al een financieel zeer interessant contract klaar hebben liggen. Het is onduidelijk hoe Ramos tegenover een eventuele overstap naar Al-Hilal staat.

Messi kwam dit seizoen in 32 officiële wedstrijden tot achttien doelpunten en zeventien assists voor PSG. In zijn eerste jaar voor de puissant rijke Fransen kwam hij in het hele seizoen nog tot elf goals en vijftien voorbereidende acties. De captain van de wereldkampioen maakte onlangs ook zijn honderdste doelpunt voor het Argentijnse nationale elftal. In de vriendschappelijke wedstrijd tegen Curaçao (7-0) maakte Messi ook nog doelpunt nummer 101 en 102. Daar had hij 174 interlands voor nodig.