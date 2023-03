Van Persie noemt specialiteit waar zoon beter in is: ‘Die titel mag hij hebben’

Donderdag, 30 maart 2023 om 13:08 • Wessel Antes • Laatste update: 13:23

Shaqueel van Persie timmert hard aan de weg bij Feyenoord. De zestienjarige zoon van de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal speelt momenteel in Feyenoord Onder 17, waar hij wekelijks trefzeker is. Voor de camera van ESPN erkent vader Robin dat zijn zoon de goede richting heeft gevonden. Daarbij noemt de voormalig international een specifieke kwaliteit die Shaqueel al meer beheerst dan hijzelf: het koppen.

Van Persie junior, die in Londen werd geboren, speelt sinds 2017 in de jeugdopleiding van Feyenoord. Daarvoor speelde de linksbenige centrumspits in de jeugd van Manchester City (terwijl zijn vader bij de aartsrivaal speelde) en Fenerbahçe. In zijn eerste jaren bij Feyenoord heersten er veel twijfels rondom zijn fysiek, maar inmiddels is Shaqueel flink gegroeid. Dit seizoen was hij in negentien wedstrijden voor Feyenoord Onder 17 al 21 keer trefzeker. Van Persie junior is tevens vijfvoudig international van Nederland Onder 17.

Op één punt is Shaqueel van Persie zijn vader al voorbij... ???? "Die titel mag hij van mij hebben." pic.twitter.com/NkXzUlBHOU — ESPN NL (@ESPNnl) March 30, 2023

ESPN sprak vader Robin woensdag tijdens een evenement van Life After Football. Voor de camera kreeg de voormalig topspits van Arsenal en Manchester United de vraag hoelang het nog duurt voor zijn zoon in Feyenoord 1 speelt. “Geen idee. Hij is hartstikke goed bezig en speelt goed bij Feyenoord en ook in Oranje, dat is het allerbelangrijkste. Wanneer hij debuteert gaan we vanzelf zien.” Zoon Shaqueel gaf in een interview bij de NOS onlangs aan dat hij beter is in koppen en daar geeft zijn vader hem gelijk in.

“Dat is wel echt zo, dat is echt een wapen van hem”, aldus van Persie. “Ik zeg daar niks over tegen hem, want dat doet hij op zijn eigen manier. Hij heeft die timing gewoon ontzettend goed onder controle. Als je constant zo goed kopt, zowel aanvallend als verdedigend, dan mag hij die titel wel hebben.” Van Persie zelf scoorde een van zijn meest memorabele doelpunten met het hoofd. De 39-jarige Rotterdammer knikte Nederland tijdens het WK van 2014 vlak voor rust naar de gelijkmakende 1-1 met een waanzinnige duikkopbal tegen Spanje, waarna Oranje uiteindelijk met 1-5 over la Roja heen walste.