NEC slaat belangrijke slag en houdt zich meerdere Eredivisionisten van het lijf

Donderdag, 30 maart 2023 om 12:29 • Guy Habets

Bart van Rooij is ook komend seizoen speler van NEC. Dat bevestigt de club via de officiële kanalen. De rechtsback had een aflopend contract in Nijmegen en stond in de belangstelling van diverse clubs in de subtop van de Eredivisie, maar toch kiest hij ervoor om bij te tekenen. Het contract van Van Rooij loopt nu tot medio 2025.

NEC stopte veel moeite in de contractverlenging van Van Rooij, die al dertien jaar rondloopt in Nijmegen en geliefd is bij het publiek. De rechtsback uit Escharen speelde op 21-jarige leeftijd immers al 131 officiële wedstrijden voor NEC, waarin hij vier keer scoorde en tien assists afleverde. Dat het gelukt is om Van Rooij voor de club te behouden, stemt technisch directeur Carlos Aalbers tevreden. "Het heeft een tijd geduurd, maar we hebben alles transparant kunnen bespreken met Bart. Spelers met deze kwaliteit en potentie zijn gevraagd in de markt en daarom was het voor Bart soms een achtbaan om tot een besluit te komen."

Daarmee doelt Aalbers op de belangstelling uit de subtop van de Eredivisie. Naar verluidt waren FC Twente en FC Utrecht geïnteresseerd in de diensten van Van Rooij, maar van een transfervrije overstap zal het in elk geval niet komen. "In alle gesprekken kwam telkens terug dat hij het ook belangrijk vond dat hij iets voor NEC en het publiek terug wilde doen door de club niet transfervrij te verlaten", legt de technische man van de Nijmegenaren uit. "Dan ben je met recht een clubman. We zijn ontzettend blij dat Bart en zijn management voor een langer verblijf in Nijmegen hebben gekozen."

NEC is nog in gesprek met Iván Márquez en Souffian El Karouani. Zij lopen ook uit hun contract, maar de Nijmeegse club wil ze graag binnenboord houden. Voor 1 april moet het tweetal duidelijkheid geven over hun toekomstwensen. Voor Van Rooij zijn die duidelijk. "Na goede gesprekken met de club ben ik ervan overtuigd dat bij N.E.C. blijven de juiste keuze is voor mijn ontwikkeling. Ik heb er geen geheim van gemaakt dat ik verschillende opties heb overwogen, evenals ik altijd heb aangegeven dat N.E.C. mijn club is. Ik heb de promotie naar de Eredivisie meegemaakt en de komende seizoenen wil ik samen verder groeien."