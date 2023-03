Van de amateurs naar smaakmaker bij PEC: ‘Mijn droom is het WK halen’

Donderdag, 30 maart 2023 om 12:00 • Wessel Antes • Laatste update: 12:03

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Younes Taha, de twintigjarige spelmaker van PEC Zwolle die bezig is aan een fantastisch seizoen bij de koploper. De linkspoot was in zijn debuutseizoen als prof al goed voor elf doelpunten en één assist.

Door Wessel Antes

Taha is met 20 jaar en 123 dagen de jongste speler in de Keuken Kampioen Divisie met meer dan tien doelpunten dit seizoen. De creatieve middenvelder speelde begin augustus tegen De Graafschap (2-1 winst) zijn eerste wedstrijd in het betaalde voetbal en sindsdien is het snel gegaan. Taha is al bijna niet meer weg te denken uit het elftal van Dick Schreuder, die zich afgelopen jaar erg hard maakte voor de komst van zijn pupil. Toch leidt de kersverse Marokkaans jeugdinternational in de media nog een vrij anoniem bestaan. Want wie is Taha nou eigenlijk?

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik ben een geboren Amsterdammer die is opgegroeid in West. Daar is mijn liefde voor voetbal ook ontstaan. Hoe mijn jeugd eruit zag? Naar school gaan, tas thuis afgooien en het veldje op”, aldus Taha, die opgroeide in de wijk Slotermeer. Op den duur verhuisde de familie Taha naar Purmerend, waar hij de rest van zijn jeugd beleefde. Zijn eerste amateurclub was AFC DWS, waar hij zes jaar speelde totdat de eerste betaald voetbalclub aanklopte.

“Ik mocht stage lopen bij AZ, maar kwam niet door de selectieprocedure heen. Bij FC Volendam wel, maar na een seizoen gaven zij aan dat ik te licht en te klein was”, herinnert Taha zich nog goed. “Toen ben ik weer teruggegaan naar DWS voor een paar seizoenen, waarna ik vanwege de verhuizing bij VPV Purmersteijn ging voetballen. Na twee seizoenen vond ik dat niveau echt drama, dus ging ik weer bij DWS aan de slag. Vervolgens ben ik via ASC De Volewijckers opnieuw bij Volendam beland en na een goed seizoen bij Jong Volendam pikte PEC mij afgelopen jaar op.”

Twee jaar geleden speelde Taha dus nog bij de amateurs, maar aan opgeven heeft hij nooit gedacht. “Geen seconde, echt niet. Twee jaar geleden had ik daar een discussie over met mijn vader. Hij vroeg: ‘Denk je niet dat het beter is om te stoppen en op zaalvoetbal te gaan?’ Ik was toen heel duidelijk en zei dat profvoetballer worden mijn droom is. Nu twee jaar later zit hij elke week in het MAC3PARK Stadion. Om dat gesprek lachen we nu weleens, maar hij blijft me scherp houden en motiveren. Ik ben er nog lang niet.” Taha komt uit een echt voetbalgezin. Zijn broer Redouan speelde in de jeugdopleiding van Ajax, FC Utrecht en FC Twente. In de Keuken Kampioen Divisie kwam de 24-jarige linksback uit voor Telstar.

Taha was in 32 wedstrijden voor Jong Volendam goed voor zes doelpunten en zeven assists.

Het nieuwe hoofdstuk in Volendam sloot zich vorig jaar, toen Taha met een amateurcontract bij de Palingboeren speelde. “Ze gaven aan een toekomst in mij te zien, maar zeiden dat ik nog niet klaar was voor een contract. Op een gegeven moment klopte PEC op de deur en toen wilde Volendam wel ineens een contract aanbieden. Toen was de keuze om naar Zwolle te gaan voor mij wel snel gemaakt.” Dat Taha nu een van de smaakmakers is bij de koploper van de Keuken Kampioen Divisie voelt voor hem als een revanche richting zijn oude club. “Tuurlijk, ik denk dat dat logisch is. Bij PEC speel ik momenteel wekelijks en ben ik regelmatig beslissend. Ook denk ik dat ik heb laten zien dat ik mezelf snel kan ontwikkelen, terwijl er nog meer dan genoeg rek in zit.” Drie maanden na zijn komst naar Zwolle werd Taha’s contract opengebroken en verlengd tot medio 2025. Een flinke blijk van vertrouwen in de toekomst van de linkspoot.

Schreuder speelde een belangrijk rol in Taha’s keuze voor PEC. De goed presterende oefenmeester belde de seizoensrevelatie vorig jaar hoogstpersoonlijk op. “Hij sprak echt het vertrouwen in mij uit. Op die leeftijd is het natuurlijk best bijzonder als de hoofdtrainer van zo’n mooie club je plotseling belt. Ik heb een hele goed band met Dick. Hij is heel kritisch op me, echt heel kritisch, maar dat hoort erbij. Het is niet altijd even leuk wat hij tegen me zegt, maar het is wel de waarheid. Hij wil me écht beter maken. Ik ben blij dat hij mijn trainer is, want door hem ben ik eigenlijk waar ik nu sta. Hij heeft mij aan het begin van dit seizoen direct de kans gegeven en die heb ik met beide handen aangepakt.”

De overstap van Volendam naar PEC betekende ook een verhuizing van zijn vertrouwde omgeving in Purmerend naar Zwolle. In de hoofdstad van Overijssel woont Taha voor het eerst uit huis, samen met teamgenoot Duke Verduin. “Ik moest me wel even aanpassen, want thuis was ik gewend dat mijn moeder voor mij kookt en werden mijn vieze kleren gewassen. Nu moet ik mijn eigen boontjes doppen, maar dat lukt prima. Zwolle is anders dan Purmerend, maar dat komt vooral ook omdat ik hier niet mijn familie en vrienden om mij heen heb. Gelukkig ben ik door de club goed opgevangen, met dank aan mijn teamgenoten.”

Drie teamgenoten is Taha in het speciaal dankbaar. Zijn ervaren medespelers Haris Medunjanin (38), Bram van Polen (37) en Bart van Hintum (36). “We hebben een hele hechte groep, maar zij hebben mij echt geholpen. Haris is een topgozer. Met zijn ervaring helpt hij elke speler om beter te worden. Ook Bram en Bart zijn er iedere dag mee bezig om alles uit deze groep te halen. Zij verdienen die credits echt.” Taha vraagt Medunjanin regelmatig naar herinneringen uit zijn lange spelersloopbaan. De middenvelder speelde maar liefst zestig interlands voor Bosnië en Herzegovina en stond onder contract bij clubs over de hele wereld. “Voor ik naar Marokko ging afgelopen week vertelde Haris mij dat hij op een WK heeft gespeeld tegen Lionel Messi, mijn grote held. Dat is gewoon de wereldtop, echt niet normaal eigenlijk.”

Taha ontving in maart het Bronzen Schild voor beste talent van de derde periode.

Na een minder productieve start kwam Taha vanaf november volledig los. In de laatste zestien wedstrijden van PEC was de Amsterdammer goed voor tien doelpunten. Daar heeft hij zelf een heldere verklaring voor. “Ik moest echt nog wennen aan het profvoetbal. In de Keuken Kampioen Divisie speel je vaak tegen ervaren spelers die net wat slimmer zijn. Op een gegeven moment raak je daaraan gewend en gaat het allemaal net iets makkelijker. Ook train ik op mijn productiviteit. Na elke training probeer ik nog even te werken aan mijn afronding, mijn rechterbeen en mijn fysiek. Ik probeer zoveel mogelijk uren in het krachthonk te spenderen om lichamelijk sterker te worden.”

Hoewel Taha in maart het Bronzen Schild voor het beste talent van de derde periode won kwam hij onlangs iets minder positief in het nieuws. Tijdens de uitwedstrijd tegen De Graafschap (0-1 winst) wilde Schreuder hem laten invallen, maar zijn shirt met rugnummer 20 was hij vergeten in de kleedkamer. Een invalbeurt kon Taha vervolgens vergeten. “Dat was gewoon een hele domme fout. Als profvoetballer moet je altijd je voetbalschoenen en shirt gereed hebben. Ik heb het met de trainer besproken en een week later mocht ik gelukkig weer starten. Zand erover, dit zal mij nooit meer overkomen.” Zijn moeder kon het vervolgens niet laten om een grapje te maken over het incident. “Toen ik thuis kwam was het eerste wat mijn moeder zei: ‘Younes, heb je je shirtje aan?’ Daar moest ik wel om lachen. Het is een wijze les geweest.”

De voorsprong van PEC op achtervolger Heracles bedraagt momenteel drie punten. De reguliere competitie van de Keuken Kampioen Divisie heeft nog acht speelrondes te gaan. Taha droomt al van een landstitel in zijn eerste seizoen als profvoetballer. “Bram van Polen zei laatst tegen mij: ‘Ga zo door, want als we dat bereiken zul je het nooit meer vergeten.’ Hij is er altijd mee bezig om mij te motiveren.” Aan spelen in de Eredivisie wil Taha, ondanks de zeventien punten voorsprong op nummer drie Almere City, nog niet denken. “Het klinkt cliché, maar ik focus me echt volledig op dit seizoen. Als je al zover bent gekomen wil je straks ook gewoon met die schaal staan. Als we dat hebben bereikt mogen we pas aan de Eredivisie denken.”

Taha met teamgenoot Bram van Polen, die hij ziet als belangrijke leermeester.

Naast het winnen van de Keuken Kampioen Divisie heeft Taha nog meer ambities. De middenvelder droomt ervan om te spelen op het allerhoogste niveau. “Als voetballer wil je natuurlijk zo ver mogelijk komen en voor mij zou het spelen van een WK het ultieme zijn. Afgelopen winter heb ik echt genoten van Marokko, dus het zou prachtig zijn om zelf zoiets mee te mogen maken. Als kind keek ik altijd naar Barcelona, dus LaLiga is mijn droomcompetitie. Lekker voetballen, een prachtig land en heerlijk weer. Dat is wel een doel voor mij.”

Onlangs speelde Taha zijn eerste oefeninterland met Jong Marokko, maar hij kan uiteraard ook nog voor het Nederlands elftal uitkomen. Een definitieve keuze heeft de linkspoot nog niet gemaakt, zo zegt hij zelf. “Deze ervaring met Jong Marokko was mooi, ik heb echt genoten, maar je weet nooit hoe het gaat lopen. Als Marokko mij als eerst oproept kies ik daarvoor, maar dat geldt ook voor Nederland. Voor nu is dat allebei nog niet aan de orde en moet ik gewoon zo door blijven gaan. Ook bij PEC zelf heb ik nog genoeg uitdagingen om aan te gaan. De komende jaren is het gewoon belangrijk dat ik zoveel mogelijk minuten blijf maken.”

Bij Jong Marokko liep Taha wel een oogblessure op tijdens een training. “Ik kreeg per ongeluk een klap op mijn oog, waardoor er bloed in mijn pupil kwam. Daardoor had ik twee dagen geen zicht. Ik werd ook opgenomen in het ziekenhuis. Inmiddels gaat dat weer helemaal goed gelukkig. De fans van PEC hoeven zich geen zorgen te maken. Het is jammer dat mijn eerste interlandperiode zo is geëindigd, maar ik hoop dat ik er volgende keer weer bij mag zijn.” Zijn debuutshirt van de wedstrijd tegen Ivoorkust Onder 23 heeft Taha niet meegenomen. “Pas als ik mijn debuut heb gemaakt in een officiële interland ga ik mijn shirt inlijsten. Dit was nog oefenen met een beloftenelftal. Door die instelling blijf ik gretig naar meer!”

Paspoort

Naam: Younes Taha

Club: PEC Zwolle

Leeftijd: 20

Positie: Aanvallende middenvelder

Lengte: 175 cm

Aantal wedstrijden: 26

Sterke punten: techniek, steekbal, doelgerichtheid