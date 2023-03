Groot nieuws op komst uit Barcelona: Xavi kiest moment van aankondiging uit

Donderdag, 30 maart 2023 om 09:40 • Wessel Antes

Xavi gaat zijn contract bij Barcelona verlengen, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano donderdagochtend via Twitter. Barça heeft het voorstel voor de 43-jarige oefenmeester al klaarliggen, maar de Spanjaard wil zelf nog even wachten met het afronden van de deal. Xavi wil zijn handtekening pas later zetten, wanneer hij zijn eerste Spaanse landstitel als trainer heeft gewonnen. Momenteel ligt hij nog vast tot medio 2024 in het Spotify Camp Nou.

Romano meldt echter niet tot wanneer Xavi zijn contract gaat verlengen. Het Spaanse Sport denkt dat wel te weten en schrijft dat het om een verbintenis tot medio 2026 gaat. Volgens beide bronnen is het een kwestie van tijd voordat Barcelona de nieuwe verbintenis wereldkundig maakt. Als het kampioenschap in LaLiga binnen is zal een officiële aankondiging snel volgen. Momenteel staat Barcelona maar liefst twaalf punten voor op achtervolger Real Madrid.

Xavi staat al sinds 6 november 2021 aan het roer bij Barcelona, toen hij de plek van de ontslagen Ronald Koeman overnam. Tot dusver won hij enkel de Spaanse Supercup als trainer van Blaugrana. Dit seizoen kan Xavi de Copa del Rey en landstitel aan zijn palmares toevoegen. Op zijn eerste Europese prijs moet hij nog even wachten: in een tweeluik met Manchester United moest Barça vorige maand het onderspit delven. Barcelona speelde al 77 wedstrijden onder Xavi, waarvan er vijftig werden gewonnen. Dertien keer werd gelijkgespeeld, terwijl slechts veertien duels verloren gingen.

Voor Oranje-sterspeler Frenkie de Jong lijkt een contractverlenging van Xavi goed nieuws. De Spaanse trainer liet zich twee weken geleden nog lovend uit over de 25-jarige middenvelder. “Frenkie presteert al maanden op een buitengewoon niveau. Hij geeft ons vertrouwen en heel veel meer. Frenkie verliest weinig ballen, hij dribbelt en weet gaten te vinden in de defensie van de tegenstander. Hij is van een hoog niveau, een van de beste middenvelders ter wereld”, aldus Xavi tijdens een persconferentie na afloop van de zege op Athletic Club (0-1).