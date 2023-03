Sparta klaar voor Rotterdamse derby: ‘Zij hebben ons feestje toen gekaapt’

Donderdag, 30 maart 2023 om 09:03 • Wessel Antes

Bart Vriends en Adil Auassar zijn klaar voor de derby tussen Sparta Rotterdam en Feyenoord. De twee uitstekend presterende Rotterdamse clubs nemen het zondag om 14.30 uur tegen elkaar op in Spangen. De ervaren Spartanen, die met hun club op een knappe zesde plek staan in de Eredivisie, hopen het seizoen tegen Feyenoord extra glans te geven. “Als we het echt een bekroning willen geven, dan past winnen van een topclub daar nog bij”, aldus Vriends in gesprek met De Telegraaf.

Sparta is onder hoofdtrainer Maurice Steijn bezig aan een uitstekend seizoen. Waar de club vorig seizoen nog vocht tegen degradatie, doen de Kasteelheren dit seizoen mee in de strijd om Europees voetbal. Vriends benadrukt dat deze situatie ook weleens lekker is. “Het is heerlijk om mee te maken, dat kan iedereen beamen. We genieten er met volle teugen van, maar we zijn nog niet zo tevreden dat we achterover gaan leunen met play-offs om Europees voetbal in het vooruitzicht.”

Zondag staat de wedstrijd tegen koploper Feyenoord op het programma. De Trots van Zuid staat momenteel maar liefst zes punten voor op achtervolger Ajax, maar Sparta zou de spanning in de Eredivisie met een zege terug kunnen brengen. In het vorige kampioensjaar van Feyenoord was Sparta een van de weinige clubs die van Feyenoord wist te winnen. Op Het Kasteel werd Mathias Pogba met een razendsnel doelpunt de matchwinner tijdens een 1-0 zege.

Later dat seizoen merkte de selectie van Sparta hoe groot Feyenoord is in Rotterdam. “Wij hebben als Spartanen niet zoveel te maken met Feyenoord, maar ik kan me wel herinneren dat zij ons feestje toen hebben gekaapt. We speelden ons op de laatste dag veilig bij Go Ahead Eagles en waren wel klaar voor een feestje, maar de hele stad was afgesloten omdat Feyenoord kampioen was geworden. Dus er was geen hol te beleven hier.” Sindsdien heeft Sparta het in eigen huis lastig tegen de stadsgenoot. De laatste drie edities gingen verloren.

Vriends hoopt die trend komende zondag een andere wending te geven. “Als we het seizoen echt een bekroning willen geven, dan past winnen van een topclub daar nog bij. Daar zijn we tot op heden nog niet in geslaagd, maar dat zou het nog meer glans kunnen geven.” Voor Auassar, die woensdag zijn aanstaande voetbalpensioen aankondigde, zou een overwinning op Feyenoord zijn afscheid niet nóg mooier maken. “Dat hangt voor mij niet van deze ene wedstrijd af.” De 36-jarige verdediger stond tussen 2010 en 2012 onder contract bij Feyenoord, maar speelde slecht drie officiële duels voor de club.