Nathan Aké steunt bekritiseerde boezemvriend: ‘Kennelijk zien mensen dat niet’

Donderdag, 30 maart 2023 om 08:29 • Wessel Antes • Laatste update: 08:29

Nathan Aké kan zich niet vinden in de veel geuite kritiek op Virgil van Dijk. In een dubbelinterview in De Telegraaf neemt de verdediger van Manchester City het publiekelijk op voor de aanvoerder van het Nederlands elftal. Waar onder meer Marco van Basten en Ruud Gullit hun twijfels uitspraken over de leiderschapskwaliteiten van Van Dijk, is Aké juist lovend over de verdediger van Liverpool. “We kunnen ons geen betere aanvoerder wensen.”

Zaterdagmiddag staan Aké en Van Dijk, vijf dagen na de 3-0 zege op Gibraltar, tegenover elkaar tijdens de wedstrijd tussen Manchester City en Liverpool. De twee zijn goed bevriend, zo zegt Van Dijk. “Ik ben heel erg close met Nathan, ook in het dagelijks leven. We wonen vlak bij elkaar, onze families kunnen het heel goed vinden en we zien elkaar wekelijks.” Van Dijk vindt het mooi om te zien hoe bescheiden Aké blijft. “Dat siert hem ook. Ik kan daar echt van genieten. Ook van het feit dat hij momenteel zo goed speelt en belangrijk is voor Oranje en City.” Tegen Gibraltar was Aké met twee doelpunten de gevaarlijkste ‘aanvaller’ van Nederland.

Toch zal die goede vriendschap zaterdag negentig minuten lang niet te merken zijn, zo garandeert Van Dijk. “Als het fluitje gaat, is het strijden en oorlog op het veld. Daarna pakken we de vriendschap weer op en zijn er belangrijkere dingen in het leven dan voetbal. We zitten nu in twee heel verschillende situaties. Manchester City strijdt om de titel en wij hopen Champions League-voetbal af te dwingen. Het wordt met wedstrijden tegen City, Chelsea en Arsenal daarom een interessante week voor ons.”

Kritiek

Aké is op zijn beurt weer positief over Van Dijk. “Virgil is een leider voor Oranje en voor Liverpool en wat hij heeft bereikt, is niet niks. Hij is echt een heel grote persoonlijkheid.” De linkspoot begrijpt dan ook niets van de kritiek die Van Dijk krijgt. “Kennelijk zien de mensen niet hoe belangrijk Virgil binnen en buiten het veld voor ons is. We kunnen ons geen betere aanvoerder wensen.” Onder meer Van Basten en Gullit lieten zich maandag in Rondo kritisch uit over Van Dijk, die volgens de analisten van Ziggo Sport niet op de juiste manier leiding geeft. “Hij is aanvoerder en moet de verdediging leiden, maar dat doet hij niet. Hij maakt lawaai, maar zegt niks”, aldus Van Basten.