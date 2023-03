BILD weet welke Bayern-ster een grote rol speelde in uittocht van Nagelsmann

Donderdag, 30 maart 2023 om 07:25 • Wessel Antes • Laatste update: 07:31

Sadio Mané zou Julian Nagelsmann zichtbaar hebben geïntimideerd na de return tegen Paris Saint-Germain (2-0 winst) begin deze maand. Het Duitse BILD weet dat de dertigjarige Senegalees een van de grootste criticasters was van de Duitser. Dat Nagelsmann schrok van de harde woorden van Mané zou bij een deel van de selectie weer hebben gezorgd voor wantrouwen in de leidinggevende kwaliteiten van de 35-jarige oefenmeester, die op 24 maart plotseling zijn congé kreeg bij Bayern München.

Hoewel Bayern na een knappe 0-1 uitzege ook thuis wist te winnen van PSG, zou de sfeer in de kleedkamer niet opperbest zijn geweest. BILD weet dat Mané de aanstichter was van een grimmig incident dat vlak voor de deur van de kleedkamer plaatsvond. De pijlsnelle vleugelspeler, die wegens een blessure negen wedstrijden miste dit seizoen, was ontevreden over het feit dat zijn invalbeurt slechts acht minuten duurde. Mané zou dat op harde wijze tegen Nagelsmann hebben geuit, waarna de voormalig hoofdtrainer van der Rekordmeister zich angstig zou hebben opgesteld.

De voormalig ster van Liverpool zou daarnaast ontevreden zijn geweest over het feit dat Nagelsmann hem vaak als centrumspits posteerde, terwijl hij het liefst vanaf de linkerflank speelt. Naast Mané onderhielden ook Serge Gnabry en Leroy Sané een slechte band met Nagelsmann, zo weet de Duitse krant. Beiden laten dit seizoen een wisselvallige indruk achter. Nagelsmann kon wel rekenen op steun vanuit Matthijs de Ligt en Joshua Kimmich, die publiekelijk aangaven het ontslag te betreuren. Ryan Gravenberch, die pas 684 officiële minuten speelde in dienst van Bayern, zat weer in het kamp van de ontevreden spelers.

Bayern stelde direct na het ontslag van Nagelsmann een nieuwe trainer aan. De veertien jaar oudere Thomas Tuchel zal de verdeeldheid binnen de selectie onder controle moeten krijgen. Nagelsmann zelf is volgens BILD aangeslagen. De oefenmeester neemt dan ook de tijd om zijn ontslag te verwerken. Volgens The Times was Tottenham Hotspur geïnteresseerd in zijn diensten, maar Nagelsmann zou de interesse hebben afgewimpeld. Mundo Deportivo stelt dat Real Madrid in de Duitser een geweldige trainer voor de toekomst ziet. Nagelsmann wil in ieder geval tot de zomer wachten alvorens hij aan een nieuwe klus begint.