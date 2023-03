Arjen Lubach staat op tegen Just Spee: ‘Altijd te laf om er wat van te zeggen’

Donderdag, 30 maart 2023 om 00:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:42

KNVB-voorzitter Just Spee moet het ontgelden in de laatste uitzending van De Avondshow met Arjen Lubach. Daarin wordt uitgelegd hoe de FIFA al decennialang op een corrupte wijze geleid wordt, eerst door Sepp Blatter en nu door Gianni Infantino. De KNVB stemde tot grote verbazing van Lubach onlangs voor de herverkiezing van Infantino als FIFA-preses. "Als de KNVB eindelijk durft op te staan, komt er misschien een keer verandering. Looking at you, Just Spee", aldus Lubach in zijn satirische tv-programma.

De FIFA heeft een uiterst machtige positie in het mondiale voetbal, maar kan die verantwoordelijkheid al vele tientallen jaren niet aan, zo legt Lubach uit. In de tijd van Blatter, die tussen 1998 en 2015 de leiding had bij de wereldvoetbalbond, werden de WK's van 2018 en 2022 vergeven aan de bedenkelijke regimes van respectievelijk Rusland en Qatar. Later toonde een corruptierapport aan dat bijna de voltallige FIFA-top zich had laten omkopen voor die toewijzing.

Infantino, de opvolger van Blatter, beloofde in 2015 beterschap, maar daar lijkt acht jaar later niets van terechtgekomen. De huidige voorzitter verving al snel alle onafhankelijke functionarissen voor vrienden. In 2020 opende Zwitserland een onderzoek naar corruptie onder het bewind van Infantino. De preses werd nooit verhoord, want hij verhuisde direct naar Qatar, dat geen uitleveringsverdrag met het Europese land heeft.

De KNVB weigert desondanks om op te staan tegen Infantino. Tijdens het WK in Qatar werd de OneLove-aanvoerdersband direct gecanceld toen de FIFA aankondigde dat daar een gele kaart op zou staan. Na het kampioenschap stemde de KNVB vóór een nieuwe termijn van Infantino, die op 16 maart zonder tegenkandidaat werd herkozen als FIFA-president. "Wij Nederlanders zijn te laf om wat van de FIFA te zeggen", zegt Lubach. "We hebben een nieuwe KNVB-voorzitter, Just Spee. Ongeveer drie minuten na zijn aantrede zei hij: 'Ik vind het goed dat het WK in Qatar is.'"

Spee verdedigde Qatar eerder door een opmerkelijke vergelijking met China te maken, zo citeert Lubach. "Just Spee zei: 'In China vinden ze het bijvoorbeeld een mensenrecht dat iedereen kan werken. Wij in Nederland niet. Maakt dat onze definitie van mensenrechten beter?' Ja, Just! Ja! Dat je ter verdediging van Qatar de mensenrechten van China erbij gaat halen... In Pakistan vinden ze dat kinderen óók moeten werken, is dat dan slechter? Ja Just, ja, houd je bek maar."

"Dit is dus altijd die fucking hypocriete houding van Nederland tegenover de FIFA", vervolgt Lubach. "We laten het allemaal maar een beetje gebeuren en zelfs veel journalisten hebben zich erbij neergelegd." Lubach laat een fragment zien uit NOS Studio Voetbal, waarin verslaggever Jeroen Stekelenburg onlangs zei dat er een klein groepje van maximaal vijftien landen tegenstander is van de huidige FIFA. "Maar daar kun je niet echt een vuist mee maken", aldus Stekelenburg.

Lubach is het daar totaal mee oneens. De presentator ziet een opening voor een totale aardverschuiving in het voetbal en roept de KNVB op om samen met de West-Europese landen uit de FIFA te stappen. "Die vijftien landen, dat zijn zo'n beetje de beste en rijkste voetballanden ter wereld. Als die niet meer meedoen, heeft de FIFA echt een groot probleem. Dan wordt het een kut-WK, en dat levert de FIFA niet zoveel geld op. Dus laten we uit de FIFA stappen met alle landen die ook geen zin meer hebben in corruptie." Lubach roept Engeland, Duitsland, België, Denemarken en Spanje op in hun eigen taal, om in het Engels te vervolgen: "Let's all get the fuck out of FIFA."