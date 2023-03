‘Kökçü gaat voor veel geld weg en ik denk dat hij droomt van de Turkse top'

Woensdag, 29 maart 2023 om 23:53 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:55

Ronald de Boer was dinsdag erg te spreken over Orkun Kökçü. De Turkse middenvelder maakte tijdens de afgelopen EK-kwalificatiereeks veel indruk op de analyticus, die van mening is dat Kökçü ‘het licht heeft gezien’. “Hij is bij Turkije net zo goed als bij Feyenoord”, concludeerde De Boer op de laatste dag van de interlandperiode.

Kökçü kwam rond afgelopen interlandweekend tweemaal in actie als basisspeler van Turkije. In het eerste duel in Groep D won hij met 1-2 van Armenië en kwam hij op zeer fraaie wijze tot scoren, maar in de tweede wedstrijd ging het mis voor de Turken. In eigen huis verloor men met 0-2 van Kroatië, waardoor Turkije voorlopig de derde plek in de poule bezet, achter respectievelijk Wales en de tegenstander van afgelopen dinsdag.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ondanks het enigszins tegenvallende resultaat van Turkije als team was De Boer, te gast bij Ziggo Sport, erg enthousiast over de kwaliteiten van Kökçü. “Hij neemt daar dezelfde rol in als bij Feyenoord: het heft in handen nemen op het middenveld, altijd vooruit kijken, heersend aan de bal. Hij probeert altijd vooruit te spelen. Zeker met Hakan Çalhanoglu van Internazionale kan hij het heel goed vinden. Ook dat fysieke, hij heeft het licht gezien. Je moet zorgen dat je een sportlichaam hebt. Dat heeft hij nu. Een goed schot had hij ook altijd al.”

“Je ziet aan alles dat die jongen zo lekker in zijn vel zit”, vervolgde De Boer. “Hij ziet er ongelooflijk fit uit. Daardoor maakt hij zo'n geweldig seizoen door, want hij kan natuurlijk geweldig voetballen. Als je dat dan ook nog eens negentig minuten lang kan doen en zelfs ballen af kunt pakken door veertig meter terug te sprinten. Hij gaat zeker voor een heel groot bedrag weg voor Feyenoord. Kökçü doet het geweldig in de Eredivisie en in Europa, maar hij doet het ook nog eens op dit niveau. Ik denk dat hij ook moeilijk te houden is. Ik denk dat hij toch droomt van clubs als Galatasaray of Fenerbahçe”, besloot De Boer.