Vink schaamt zich voor Eredivisie-beelden; Derksen en V/d Gijp zijn het oneens

Woensdag, 29 maart 2023 om 23:10 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:12

Johan Derksen en René van der Gijp vinden het onterecht dat Excelsior de aanvoerdersband van Redouan El Yaakoubi heeft afgenomen. El Yaakoubi weigerde samen met Marouan Azarkan om bij een OneLove-spandoek te poseren bij een actie tegen discriminatie en racisme, waardoor Excelsior het noodzakelijk achtte in actie te komen. Marciano Vink laat tegelijkertijd in het programma Voetbalpraat van ESPN weten zich te hebben geschaamd voor het gedrag van El Yaakoubi.

“Ik moet zeggen dat ik me gestoord heb aan het feit dat Excelsior de aanvoerdersband van dat ventje heeft afgenomen”, vertelt Van der Gijp tijdens het programma Vandaag Inside, doelend op El Yaakoubi. “Je wordt geen aanvoerder omdat je een goed OneLove-bandje om doet, hè. Je wordt aanvoerder omdat je de boel goed bij elkaar houdt, omdat je een leider bent en omdat je een aardige speler bent. En dan word je vanwege dat bandje het aanvoerderschap zomaar afgenomen.”

Derksen kan zich wel vinden in de woorden van zijn collega. “Als club moet je je realiseren dat je aanvoerder een moslim is. In de wereld van die jongen krijgt hij er problemen mee. Dan doe toch geen OneLove-band, maar een gewone Excelsior-aanvoerdersband om?” Van der Gijp: “We moeten ook gewoon accepteren dat dat hele ‘Love-bandje’ dient als protest tegen racisme, tegen discriminatie. 95 procent van de bevolking is het daar ook mee eens, en 5 procent is het daar niet mee eens. En die trekken we niet meer over de streep, hoor”, zo bagatelliseert de analyticus de toegevoegde waarde van het initiatief.

El Yaakoubi, die uitgebreid zijn veters ging strikken, en Azarkan zonderden zich af toen er een spandoek tegen racisme en discriminatie werd getoond. Eerder op de woensdagavond liet Vink juist weten zich te hebben geschaamd en volledig achter het besluit van Excelsior te staan. “Het was te genânt voor woorden. Je zag spelers van Excelsior echt achterom kijken en denken: waar blijf je? Het leek alsof hij niet eens zijn strikdiploma gehaald had. Dat duurde zo eeuwig lang! Op een gegeven moment moet je die strik maken. Toen stond hij op en werd het nog genânter dan het al was. Ik kan me voorstellen dat ze daarom die band aan iemand anders hebben gegeven”, aldus Vink.