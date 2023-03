Vrijgegeven kleedkamerbeelden tonen hoe Blind na 4-0 nederlaag applaus krijgt

Woensdag, 29 maart 2023 om 22:09 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:22

De KNVB heeft kleedkamerbeelden vrijgegeven van Oranje-selectie rond de EK-kwalificatieduels met Frankrijk (4-0 nederlaag) en Gibraltar (3-0). Op een Youtube-video is onder meer te zien hoe zowel Daley Blind als Mats Wieffer om uiteenlopende redenen de kleedkamer te woord staat na de interlands.

Blind kwam na afloop van het verloren duel met de Fransen terug in een weinig sfeervolle kleedkamer, maar toch kon hij na zijn speech rekenen op een luid applaus. Bondscoach Ronald Koeman bracht de verdediger annex middenvelder 24 minuten voor het eindsignaal binnen de lijnen voor Marten de Roon, waardoor Blind zijn honderdste interland achter zijn naam kreeg.

Vanwege zijn unieke prestatie kreeg Blind een schaal uitgereikt van de KNVB en hij maakte van de gelegenheid gebruik om zijn teamgenoten toe te spreken. "Of Nederland goed of slecht presteert, je meldt je altijd met trots bij het Nederlands elftal. Ik ben ontzettend trots dat ik dit met jullie mag delen, ondanks dat het vanavond een mindere prestatie was. Dank jullie wel", zei Blind tegen zijn ploeggenoten en staf afgelopen vrijdag.

Twee dagen later wist Nederland, weliswaar zonder te overtuigen, Gibraltar wél te verslaan. Het was vooral een speciale avond voor Wieffer, die zijn debuut maakte in het Nederlands elftal. Ook de middenvelder van Feyenoord gaf een korte speech in de kleedruimte. "Voor mij als jongetje was het natuurlijk altijd een droom om voor het Nederlands elftal te spelen. Als je bedenkt dat ik vorig jaar nog in de Keuken Kampioen Divisie speelde en nu hier mijn debuut heb mogen maken. Ik ben heel trots en heel blij dat ik hier nu sta. Ik hoop dat ik nog vaker hier mag zijn”, besluit Wieffer.