‘We gaan de stad slopen’: geschrokken Italianen willen Feyenoord-fans weigeren

Woensdag, 29 maart 2023 om 21:22 • Mart van Mourik

De kans is groot dat er geen Feyenoord-supporters mogen afreizen naar Rome, zo maakt het Italiaanse persbureau ANSA woensdagavond bekend. Eerder op de dag meldde onder meer la Repubblica dat er wel Nederlandse fans aanwezig mogen zijn bij het uitduel in de Europa League met AS Roma op 20 april, maar op aandringen van burgemeester Roberto Gualtieri lijken Feyenoord-aanhangers toch te worden geweigerd.

Het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken gaat Feyenoord-fans verbieden af te reizen naar Rome. Eerder op de woensdag werd nog gemeld dat enkele duizenden supporters zich naar het Stadio Olimpico zouden mogen begeven, maar de Italiaanse overheid lijkt, hoewel het bericht nog niet officieel bevestigd is, daar nu een stokje voor te willen steken. In Rotterdam, waar het heenduel gespeeld wordt op 13 april, zijn de aanhangers van AS Roma overigens wél welkom.

In de Italiaanse hoofdstad is men allerminst verheugd met de loting voor de kwartfinale van de Europa League, daar de gedachten teruggaan naar februari 2015. Destijds stond Rome bol van ongeregeldheden, mede door wangedrag van Feyenoord-fans. Een deel van de oude binnenstad werd gesloopt en er werd serieuze schade toegebracht aan de Barcaccia-fontein in de buurt van de Spaanse trappen.

De burgemeester heeft vanaf het begin van de loting gepleit voor het weigeren van Nederlandse fans. Direct nadat bekend werd dat Feyenoord het op zou gaan nemen tegen AS Roma meldden diverse Nederlandse aanhangers zich op sociale media met zorgwekkende teksten. “We gaan jullie stad slopen”, zo reageerden meerdere fans onder het bericht op Instagram van Roma waarin de uitslag van de loting werd afgebeeld.