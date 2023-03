Cristiano Ronaldo verschijnt plotseling in Madrid met Bugatti van 8 miljoen euro

Woensdag, 29 maart 2023 om 20:08 • Laatste update: 20:11

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Cristiano Ronaldo is direct na afloop van de interlandperiode naar Madrid gereisd, zo blijkt uit beelden die rondgaan in de Spaanse media. Wat precies het doel was van zijn reis naar de Spaanse hoofdstad is niet geheel duidelijk, al denkt AS te weten dat hij zich om ‘zakelijke redenen’ liet zien. Uit de beelden blijkt dat de voormalig aanvaller van onder meer Real Madrid wegreed in een Bugatti Centodieci, die naar schatting acht miljoen euro waard is.