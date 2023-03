Van Seumeren pareert Sneijder na harde bewering: ‘Onzin, dat weet hij ook’

Woensdag, 29 maart 2023 om 18:51 • Rian Rosendaal

Frans van Seumeren kan niets met de opmerking van Wesley Sneijder dat er bij FC Utrecht op bestuurlijk niveau sprake is van een 'sekte'. De voormalig middenvelder deed de opvallende uitspraak begin maart in Veronica Offside. Van Seumeren reageert in een uitgebreid interview met Voetbal International op Sneijder, die hij overigens een 'prima gozer' vindt.

Sneijder sprak naar eigen zeggen reeds in 2020 met Van Seumeren over een eventuele samenwerking met Utrecht. "Frans vond het helemaal geweldig. Er zou een aanbieding komen, maar die moet nog steeds komen. Je hebt daar te maken met een sekte. Voor één man vind ik dat diep en diep triest en dat is Frans van Seumeren", aldus Sneijder in de voetbaltalkshow. Utrecht hoeft niet meer aan te kloppen bij de recordinternational van Oranje. "Mij hoef je niet meer te benaderen, heb ik gezegd."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Seumeren is niet bijster onder de indruk van de woorden van Sneijder. "Onzin natuurlijk, dat weet Wesley zelf ook wel. Als hij ermee zou bedoelen dat er veel jongens met een Utrecht-achtergrond bij de club werken, dan heeft hij gelijk. Ik vind het altijd fijn om Utrechtse jongens binnen de club te hebben. Die begrijpen de cultuur, de mentaliteit. Dat is bij Ajax of PSV toch niet anders?", vraagt de vermogende eigenaar zich hardop af. "Ik weet niet waarom Wes dat heeft gezegd, het is een prima gozer. We staan bij elkaar in de telefoon en bellen als dat nodig is. Hij suggereerde dat ik hem een functie bij de club had toegezegd. Dat is pertinent niet waar."

De voorzitter van Utrecht legt tevens uit waarom Jordy Zuidam niet bij PSV is terechtgekomen als technisch directeur. "In Eindhoven lag een lijstje met kandidaten en Jordy stond daar ook op. Maar onze relatie is bekend. Hij is loyaal aan FC Utrecht en niet voor niks de langstzittende technisch directeur van Nederland. De directie heeft zich geconformeerd aan het meerjarenplan. We zijn zeer tevreden." PSV koos uiteindelijk voor Earnest Stewart als permanente opvolger van de vertrokken John de Jong.