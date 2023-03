Adil Auassar (36) weet het ondanks topseizoen Sparta zeker en stopt

Woensdag, 29 maart 2023 om 18:15 • Rian Rosendaal

Adil Auassar is bezig aan zijn laatste maanden als profvoetballer. Sparta Rotterdam meldt woensdag namelijk dat de 36-jarige aanvoerder na afloop dit seizoen stopt en na de zomerstop zal worden opgenomen in de staf van de jeugdopleiding. Auassar en de leiding van Sparta gebruiken de komende maanden om te praten over de exacte invulling hiervan.

"Op een later moment dit seizoen zal de club uitgebreid aandacht geven aan het afscheid van de verdediger door middel van een ESPN-Documentaire over de vijf laatste profjaren van de aanvoerder, die als kleine jongen al begon in de jeugdopleiding van Sparta", zo meldt Sparta in het persbericht op de clubsite. Auassar, die in Rotterdam beschikt over een aflopend contract, kwam namens De Kasteelheren tot dusver tot 152 wedstrijden.

Auassar doorliep de jeugdopleiding van Sparta, om vervolgens bij FC Dordrecht door te breken in het betaald voetbal. Daarna volgden avonturen bij achtereenvolgens VVV-Venlo, Feyenoord, RKC Waalwijk, De Graafschap, Excelsior en Roda JC Kerkrade. De doorgewinterde centrale verdediger keerde in 2018 terug bij Sparta, dat met hem als captain een geweldig seizoen draait in de Eredivisie. Met de huidige zesde plaats lijkt plaatsing voor de play-offs om Europees voetbal slechts een kwestie van tijd.