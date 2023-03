PSV lijkt met straf UEFA goed weg te komen na doldwaze actie Dylano K.

Woensdag, 29 maart 2023 om 17:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:56

PSV krijgt een geldboete opgelegd van bijna dertigduizend euro vanwege de ongeregeldheden tijdens de thuiswedstrijd tegen Sevilla in de Europa League van vorige maand. Sevilla-doelman Marko Dmitrovic werd aangevallen door een veldbestormer vanuit het publiek, die snel van het veld werd verwijderd door stewards. De UEFA heeft tevens bepaald dat bij eerstvolgende thuiswedstrijd in Europees verband een deel van de oosttribune dicht moet blijven.

Algemeen directeur Marcel Brands baalt flink van de sanctie die de UEFA woensdag heeft uitgedeeld. "We vinden het erg vervelend dat een deel van de PSV-supporters de dupe is van de misdraging van een individu. We gaan nu proberen de geldboete op hem (Dylano K.) te verhalen." PSV maakte onlangs al bekend dat de veldbestormer tot 2063 niet welkom is in het Philips Stadion. De straf komt bovenop de strafrechtelijke sanctie die Dylano K. eerder al kreeg. Voor zijn aanval op Dmitrovic kreeg K. van de rechter een onvoorwaardelijke celstraf van twee maanden.

PSV wil daarnaast alle schade die de club heeft geleden door de actie van K. verhalen op de veldbestormer. De Eindhovenaren willen daarmee een stevige waarschuwing uitdragen, om meer van dit soort acties in de toekomst te voorkomen. Het spelen van een Europese wedstrijd zonder thuispubliek was mogelijk, maar zelfs een jaar uitsluiting van UEFA-toernooien behoorde tot de opties. Het lijkt uiteindelijk mee te vallen voor PSV met de uitspraak van deze woensdag. Tegen de uitgedeelde straf kan men uiteindelijk weer in beroep gaan.

Het incident met de veldbestormer kost PSV dus een boete van 20.000 euro. Daarnaast moet de Eindhovense club 9375 euro betalen omdat er tijdens het duel met Sevilla bier op het veld is gegooid. In 2021 en 2022 kreeg K. overigens al twee keer een taakstraf voor overtredingen rondom voetbalwedstrijden. K. wilde de rechter niet vertellen hoe hij het Philips Stadion wist te betreden tegen Sevilla. K. had bij zijn arrestatie een alcoholpromillage van ruim 1,6: bij een alcoholpromillage van meer dan 0,5 mag je niet meer autorijden. Voor beginnende bestuurders is dat 0,2.