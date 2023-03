Premier League heeft eindelijk plek voor 2 levende legendes in de Hall of Fame

Woensdag, 29 maart 2023 om 15:40 • Davey de Laat • Laatste update: 16:11

Sir Alex Ferguson en Arsène Wenger zijn opgenomen in de Premier League Hall of Fame. Dat maakt de Premier League woensdag bekend. Het duo won in totaal zestien landstitels bij respectievelijk Manchester United en Arsenal. Ferguson won er dertien, terwijl Wenger drie keer beslag legde op de prestigieuze prijs. Het is de eerste keer dat managers in de Hall of Fame worden opgenomen. Tot dusver waren dat alleen spelers.

Ferguson stond 27 jaar aan het roer op Old Trafford. De inmiddels 81-jarige Schot won zijn laatste Premier League-titel in 2012/13 en sloot zijn trainerscarrière in hetzelfde seizoen af bij the Red Devils. Daarnaast werd hij elf keer uitgeroepen tot Manager van het Jaar. “Ik ben echt heel blij dat ik ben opgenomen in de Premier League Hall of Fame”, aldus Ferguson. “Het is een eer als je op deze manier erkenning krijgt. Het gaat echter niet alleen om mij als persoon. Het gaat om de baan bij Manchester United en de band die we gedurende vele jaren hadden, dus ik ben ook trots op de club, de staf en mijn spelers.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wenger werd in 1996 de manager van Arsenal. De Franse oefenmeester heeft 1228 wedstrijden voor de Londenaren op zijn naam staan en won drie Premier League-titels met the Gunners. In 2003/04 schreef hij geschiedenis met zijn ploeg toen Arsenal de Premier League won zonder ook maar één competitiewedstrijd te verliezen. “Ik ben erg dankbaar dat ik ben geselecteerd voor de Premier League Hall of Fame", zegt Wenger. "We wilden de fans altijd iets speciaals geven en als je spelers hebt die tot ongelooflijke dingen in staat zijn, is de verplichting tot perfectie voor mij het belangrijkste.”

De Premier League begon ruim twee jaar geleden met het eren van spelers die een grote staat van dienst hadden in de competitie. Onder anderen Robin van Persie en Dennis Bergkamp hebben een plekje bemachtigd in de Hall of Fame. Ook spelers als Steven Gerrard, Wayne Rooney, Roy Keane, Thierry Henry, Alan Shearer, Eric Cantona, David Beckham en Frank Lampard zijn opgenomen in de erelijst. Ferguson en Wenger zijn de eerste managers die in de Hall of Fame staan.