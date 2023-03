Vader Ansu Fati kraakt Barcelona in explosief interview en maakt Real wakker

Bori Fati is allerminst gelukkig met de situatie van zijn zoon Ansu Fati bij Barcelona, zo blijkt uit een uitgebreid interview met Cadena COPE. Fati senior begrijpt niet dat zijn zoon onder Xavi voornamelijk als wisselspeler wordt gebruikt en rept zelfs over een tussentijds vertrek uit het Spotify Camp Nou. De vleugelaanvaller zelf wil ondanks zijn rol als reserve niets weten van een voortijdig afscheid bij de Catalaanse grootmacht.

"Als vader ben ik boos, zoals elke vader zou zijn", erkent Bori Fati in het vraaggesprek met het Spaanse medium. "Mijn zoon elke keer maar zo kort zien spelen maakt me inderdaad kwaad." Hij benadrukt overigens dat er geen problemen zijn met Xavi. "Op hem ben ik niet boos. Hij is al jaren een groot idool van Ansu. Het is een goede trainer en een goed mens. Hij heeft Ansu een bepaalde opdracht gegeven en helpt hem ook waar hij ook maar kan." Desondanks is er onvrede in het kamp-Fati.

Bori Fati snapt niet waarom Xavi zijn zoon zo weinig laat spelen.

Bori Fati laat zijn ongenoegen blijken in gesprekken met technisch directeur Mateu Alemany en technisch adviseur Jordi Cruijff. "Ik vertel ze dan dat we beter verdienen. Voor zijn blessure had Ansu een basisplaats in een elftal met Messi, Dembélé, Suárez en Griezmann." De band met Alemany is ondanks alles nog steeds goed. "Hij vertelt me altijd de waarheid en zegt echt van Ansu te houden. Het stoort me alleen dat hij steeds maar twee of drie minuten mag opdraven. Barcelona heeft geweldige aanvallers, maar we hebben het hier wel over Ansu van het nationale elftal van Spanje. Het is niet zomaar een speler, hij is afkomstig van La Masía en durfde het shirt met nummer 10 over te nemen van Messi."

De vader van de pas twintigjarige Fati heeft ook geregeld contact met zaakwaarnemer Jorge Mendes. "Hij vertelde me dat Ansu dolgraag voor Barcelona wil spelen en helemaal niet aan een transfer denkt. Ik denk daar anders over, maar Ansu is het daar totaal niet mee eens. Er waren in het verleden al enkele aanbiedingen, die allemaal van tafel werden geveegd door Josep Maria Bartomeu (voormalig voorzitter van Barcelona, red.)." Bori Fati noemt in het interview Sevilla als mogelijke optie voor de nabije toekomst, daar de aanvaller in 2008 vanuit Guinee-Bissau naar de Spaanse stad emigreerde.

Voorlopig lijkt het huwelijk tussen Barcelona en Fati echter niet tot een snel einde te komen. "Hij heeft een contract (tot medio 2027, red.), al hangt veel af van wat de club met hem wil. Boven alles hoop ik dat Ansu een succesvolle speler wordt. Hij heeft altijd alles voor Barcelona gegeven en kwam zelfs eerder terug van een blessure toen de club er sportief slecht voor stond. En kijk wat er nu met hem gebeurt. Zijn ze Ansu al vergeten?", vraagt zijn vader zich hardop af. "Twee jaar geleden was iedereen kritisch op Vinícius Júnior en kijk waar hij nu is. Wij vragen hetzelfde: steun en continuïteit voor Ansu. Meer vragen we echt niet."

Naar Real Madrid?

Bori Fati sluit niet op voorhand uit dat de buitenspeler ooit bij Real Madrid terechtkomt, al plaatst hij wel gelijk een kanttekening. "Ik denk niet dat Ansu een bod van Real momenteel zou accepteren. En ik kan hem niet dwingen ergens heen te gaan. Maar ik zal nooit een kwaad woord spreken over die club, die net als Barcelona ontzettend groot is. En je weet maar nooit wat deze wereld je zal brengen." Fati liep op jeugdige leeftijd kort stage bij Real Madrid, maar koos uiteindelijk voor de jeugdopleiding van Barcelona.