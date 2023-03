‘Ik denk dat hij te oud is om nog in het Nederlands elftal te spelen’

Woensdag, 29 maart 2023 om 14:21 • Laatste update: 14:21

Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters reisde vorige week af naar Parijs om de stemming onder de Oranje-supporters te peilen. De sfeer zat er - voorafgaand aan het verloren EK-kwalificatieduel met Frankrijk - goed in onder onze landgenoten. Als het aan een supporter ligt, hoeft Ronald Koeman in ieder geval één international niet meer op te roepen. “Ik denk dat Daley Blind te oud is om nog in het Nederlands elftal te spelen.”