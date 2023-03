Premier League-ster ‘voelt zich al sinds dag één verbonden met ezels’

Woensdag, 29 maart 2023 om 12:04 • Tom Rofekamp

Kai Havertz voelt zich verbonden met ezels. Dat vertelt de Chelsea-middenvelder in gesprek met The Guardian. Havertz identificeert zich niet vanwege zijn voetbalkwaliteiten met het dier, maar vanwege de kalmte die hij erin terugziet. Dat gevoel heeft hij al sinds zijn jeugd, zo vertelt hij.

Havertz was nog jong toen de ezel al een speciale rol in zijn leven innam. Als kleuter kreeg hij een knuffelezel, om vervolgens op zijn achttiende drie ezels van vlees en bloed te adopteren. Vijf jaar later noemen zijn ploeggenoten hem dan ook 'Donkey', naar zijn favoriete dier. "Dat komt niet door hoe ik voetbal, maar omdat ik vanaf dag één een speciale relatie met ezels voel", beweert Havertz. "Het is een ontzettend kalm dier, waar ik me misschien wel mee identificeer omdat ik ook kalm ben."

De Duitser voelde zich dermate verbonden met de ezel dat het hem bewoog een liefdadigheidsorganisatie op te richten. Hij begon in 2021 de 'Kai Havertz Stiftung' met de focus op dierenwelzijn, maar breidde al snel uit richting jeugd- en ouderenzorg. "Voetbal is niet het meest belangrijke in mijn leven", zegt Havertz. "Andere dingen zijn misschien wel honderd keer zo belangrijk. Het is dan wel niet makkelijk om toe te geven en mensen houden er niet van, maar het is wel zoals ik het voel."

De ezels helpen Havertz dan ook juist, in plaats van dat ze afleiden. "Toen ik 17, 18, 19 was, had voetbal de controle over mijn leven. Als je jong bent, lees je wat de mensen zeggen. Je denkt: misschien hebben ze gelijk, misschien ben je een idioot, je kan niet voetballen. Je gaat het een soort van geloven. Het hielp om de ezels op te zoeken. Fans kunnen denken dat ik mijn focus ergens anders heb liggen, maar er zijn ergere dingen dan een stichting hebben", aldus Havertz.