Cambuur verstuurt zeven slechtnieuwsbrieven en verliest sleutelfiguur

Woensdag, 29 maart 2023 om 12:18 • Davey de Laat • Laatste update: 12:30

Pascal Bosschaart vertrekt na dit seizoen bij SC Cambuur. Dat laat de oud-speler van onder meer FC Utrecht, Feyenoord en ADO Den Haag weten via social media. Bosschaart is momenteel werkzaam als assistent van Sjors Ultee bij de Friezen. In 2019 werd hij de rechterhand van oud-trainer Henk de Jong, die in 2022 zijn taken als hoofdtrainer naast zich neer moest leggen wegens zijn gezondheid. Ook heeft een zevental Cambuur-spelers gehoord dat hun contract formeel wordt opgezegd.

Bosschaart nam door absentie van De Jong twee keer de honneurs waar als interim-trainer van Cambuur. Na vier jaar als assistent kondigt hij zijn vertrek aan bij de hekkensluiter van de Eredivisie. “Na een viertal zeer mooie en leerzame jaren waarin ik me professioneel heb kunnen ontwikkelen, verlaat ik Cambuur aan het einde van dit seizoen”, schrijft Bosschaart op zijn Instagram.

Bosschaart werd in 2021 kampioen met Cambuur en werd vorig seizoen negende in de Eredivisie. “Ik heb prachtige momenten meegemaakt met de club en de supporters en daar wil ik iedereen voor bedanken. Op naar een mooi einde en een nieuw begin.” In 2016 werd Bosschaart aan de technische staf van IJsselmeervogels toegevoegd, waar hij tot 2019 assistent was.

De ploeg van Sjors Ultee bezet momenteel de achttiende plaats in de Eredivisie. Voor de interlandbreak verloor het de degradatiekraker met 4-1 tegen Excelsior. Na ruim dertig minuten spelen stond er al een 4-0 tussenstand op het scorebord. Cambuur staat met nog acht speelronden te gaan vijf punten onder de degradatiestreep. Komende zaterdag komt nummer zestien FC Emmen naar het Cambuurstadion.

Cambuur licht optie Uldrikis, maar zwaait spelers uit

Cambuur besluit Roberts Uldrikis een jaar langer aan boord te houden. Het contract van de Let, die in 2021 overkwam van FC Sion, wordt tot medio 2024 opengebroken. De Leeuwarders gaan vermoedelijk wel afscheid nemen van een zevental andere spelers. De contracten van Maxim Gullit, Calvin Mac-Intosch, Doke Schmidt, Jamie Jacobs, Mitchel Paulissen, David Sambissa en Robin Maulun zijn formeel opgezegd. Er bestaat nog een kans dat zij langer in Leeuwarden actief zullen blijven, maar dat hangt grotendeels af van een eventuele degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie.