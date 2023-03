PEC bevestigt vertrek Van den Belt: ‘Feyenoord een fantastische club voor mij’

Woensdag, 29 maart 2023 om 14:38 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:45

Thomas van den Belt is de eerste zomeraanwinst van Feyenoord, zo meldde het Algemeen Dagblad woensdagochtend en is inmiddels bevestigd door PEC Zwolle en Feyenoord. De 21-jarige defensieve middenvelder komt voor naar verluidt 850.000 euro, de hoogte van een clausule in zijn contract, over van PEC Zwolle. De Rotterdammers deden er afgelopen winter al alles aan om Van den Belt over te nemen, maar bereikten toen geen akkoord met zijn club. De middenvelder gaat een contract tot medio 2027 tekenen in De Kuip.

Marcel Boudesteyn, de technisch directeur van PEC Zwolle, is blij dat de droomtransfer van Van den Belt alsnog rond is gekomen. “In januari hebben we besloten om Thomas niet te laten gaan, omdat we hem in de strijd om promotie simpelweg niet konden en wilden missen. Er zijn toen echter wel afspraken met elkaar gemaakt die wij als club ook willen nakomen. Nu Thomas in de zomer alsnog vertrekt houden we door de eerdere contractverlenging ook nog een mooie transfersom aan hem over, kunnen we met hem de strijd om promotie naar de Eredivisie voortzetten én krijgt Thomas als speler uit onze eigen voetbalacademie zijn meer dan verdiende beloning met zijn droomtransfer naar Feyenoord.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van den Belt is op zijn beurt ontzettend blij dat hij alsnog de overstap naar Feyenoord gaat maken. “Ik ben heel blij dat PEC Zwolle en Feyenoord tot overeenstemming zijn gekomen. Feyenoord is voor mij echt een fantastische club. Als jongen van de club heb ik de hele PEC Zwolle Voetbalacademie doorlopen en was mijn debuut waar het allemaal echt begon. Daarna heb ik ook nog veel mooie momenten meegemaakt. Na de degradatie, die veel pijn en verdriet heeft gedaan, ben ik dit seizoen aan een nieuw hoofdstuk begonnen bij PEC Zwolle met maar één doel: promotie en een kampioenschap. Daar zal ik alles voor blijven geven. Ik wil PEC Zwolle, de technische staf, de voetbalacademie en natuurlijk de supporters alvast bedanken voor alles. Laten we dit seizoen samen onvergetelijk maken.”

De smaakmaker van de koploper van de Keuken Kampioen Divisie bleef na de afgeketste deal van afgelopen winter nadrukkelijk in beeld bij Feyenoord. Van den Belt zelf maakte er ook geen geheim van dat hij teleurgesteld was dat zijn transfer naar De Kuip niet doorging. De middenvelder is de zoon van Gerard van den Belt, de financieel directeur van SC Cambuur en een van de beste vrienden van Arne Slot. Laatstgenoemde wilde de speler koste wat het kost hebben. De trainer zou in januari meermaals hebben gebeld met PEC Zwolle om een doorbraak in de onderhandelingen te forceren, de club waar hij als speler en (jeugd-)trainer jarenlang actief was.

Slot kan zijn gewenste aanwinst in de zomer dus alsnog verwelkomen. Van den Belt staat bekend als een groot talent. Het lukte Feyenoord afgelopen zomer niet om het vertrek van Fredrik Aursnes een-op-een op te vangen, waardoor de Rotterdammers er in de winter alles aan deden om een nummer 6 binnen te halen. Er werden meerdere pogingen ondernomen om Van den Belt en Ramiz Zerrouki los te weken, maar zonder succes. Mats Wieffer heeft ondertussen optimaal geprofiteerd van de situatie en zich in no time ontwikkeld tot onbetwiste basisspeler én Oranje-international.

Van den Belt komt uit de jeugd van PEC Zwolle en is dit seizoen bezig aan zijn grote doorbraak op de Nederlandse velden. De defensieve middenvelder was tot dusver dertien keer trefzeker in 31 wedstrijden, terwijl hij ook acht keer als aangever fungeerde. De Zwollenaren wilden hun smaakmaker halverwege het seizoen absoluut niet kwijt met het oog op promotie naar de Eredivisie. In de zomer maakt Van den Belt dus alsnog zijn droomtransfer naar Feyenoord.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.