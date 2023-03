Cambuur komt met geweldig nieuws: Henk de Jong met succes geopereerd

Woensdag, 29 maart 2023 om 11:24 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:42

Henk de Jong is met succes geopereerd aan zijn cyste. Dat meldt SC Cambuur woensdagochtend op sociale media. De 58-jarige Drachtster moest in oktober noodgedwongen zijn functie als hoofdtrainer van de club neerleggen vanwege zijn ziekte. Hij maakt het naar omstandigheden goed.

In december 2021 werd bekend dat De Jong kampte met een cyste in zijn hoofd. Hij moest daardoor tijdelijk zijn taken neerleggen, die werden opgepakt door assistent Pascal Bosschaart. Tot de zomer daarop werkte De Jong rustig toe naar een rentree als hoofdtrainer en begin dit seizoen kwam die ook. In oktober moest hij echter toch zijn conclusies trekken: het kon zo niet langer. Een stopbevel van zijn vrouw Diana gaf de doorslag.

Afgelopen december was het nog hoogstens onzeker of De Jong überhaupt geopereerd zou worden. De Fries liet echter aan de NOS weten een internist te hebben ontmoet waardoor er toch een sprankje hoop aan de horizon gloorde. Nu lijkt de toekomst een stuk rooskleuriger voor De Jong. Cambuur meldt dat De Jong met succes geopereerd is aan de cyste en 'het naar omstandigheden goed maakt'.

Verder roept de club zijn volgers op om De Jong 'zoveel mogelijk rust te gunnen zodat hij zich volledig kan richten op zijn herstel'. De Jong groeide in twee periodes in Leeuwarden uit tot waar clubicoon bij Cambuur. Zijn absolute hoogtepunt vond plaats tussen 2014 en 2016: toen werden de Leeuwarders tweemaal op rij twaalfde in de Eredivisie.