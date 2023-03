BILD: Vermoeide Nagelsmann bedankt voor klus; weg voor Arne Slot lijkt open

Woensdag, 29 maart 2023 om 10:28 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:35

Julian Nagelsmann heeft nog geen zin om bij Tottenham Hotspur in te springen. Dat schrijft BILD. De bij Bayern München ontslagen trainer zou tijd nodig hebben om op de afgelopen 21 maanden te reflecteren en daarom tot de zomer willen wachten om aan een nieuwe klus te beginnen. Spaanse media linken hem ondertussen volop aan Real Madrid, waar er vraagtekens achter de toekomst van Carlo Ancelotti staan. Bij Tottenham staat volgens The Times Arne Slot nog altijd op een schaduwlijst.

Nadat na Nagelsmann ook Antonio Conte ontslagen werd bij Tottenham Hotspur, kwam er een waar 'toptrainerscarroussel' op gang. Thomas Tuchel was al ingesprongen bij Bayern en Nagelsmann zou Conte volgens The Times moeten opvolgen bij Tottenham. Bij Real Madrid stond de positie van Ancelotti echter al ter discussie en de Braziliaanse bond maakte ook nog eens kenbaar de Italiaan maar wat graag aan te willen stellen als bondscoach. Daarop begon de Spaanse media de naam van Nagelsmann te linken aan Real.

Volgens BILD lijkt de Duitser in ieder geval niet naar Noord-Londen te vertrekken, hetzij op de korte termijn. Nagelsmann heeft tijd nodig om het eerste ontslag in zijn carrière te verwerken en wil tot de zomer wachten om weer ergens aan de slag te gaan. Onder meer Mundo Deportivo plaatst het in het licht van de situatie in Madrid en speculeert dat Real voor de tweede maal een gooi wil doen naar Nagelsmann. De 35-jarige oefenmeester wimpelde de Madrileense interesse vijf jaar geleden al af nadat hij was doorgebroken bij TSG Hoffenheim.

Ancelotti verklaarde maandag bovendien de liefde aan Real. "Ik wil hier blijven. Ik ben gelukkig. Ik heb al vaak genoeg gezegd dat ik het liefst mijn hele leven bij Real Madrid blijf", liet de ervaren oefenmeester optekenen door Marca. Ancelotti beleefde afgelopen seizoen grote successen met Real en kon eind mei een landstitel, een Supercopa- en Champions League-eindzege bijschrijven. Dit seizoen gaat het iets minder voor de wind. Met nog twaalf competitieduels te gaan lijkt de achterstand op koploper Barcelona (twaalf punten) bijna niet meer in te halen, al is Real nog wel in de race voor de Copa del Rey en de Champions League.