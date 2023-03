De Bruyne geeft Martínez steek onder water na uitstekend begin onder Tedesco

Woensdag, 29 maart 2023 om 11:04 • Davey de Laat • Laatste update: 11:16

Kevin De Bruyne was dinsdagavond de uitblinker in het oefenduel van België met Duitsland (2-3 winst). De aanvoerder van de Rode Duivels was twee keer aangever en zelf één keer trefzeker. De middenvelder leek na afloop van de wedstrijd een kleine sneer uit te delen naar de vorige bondscoach, Roberto Martínez. “Als alle spelers op de juiste plaats staan, dan komt de kwaliteit naar boven”, aldus De Bruyne na de overwinning in Keulen.

De nieuwe bondscoach van de Belgen, Domenico Tedesco, is fantastisch begonnen aan zijn dienstverband bij de Rode Duivels. Vrijdag werd in de EK-kwalificatiereeks overtuigend gewonnen van Zweden (0-3) en tegen Duitsland stond België al na negen minuten op een 0-2 voorsprong. De Bruyne is dan ook zeer tevreden over Tedesco. “Hij legt andere accenten. Het nieuwe systeem zorgt ervoor dat we hoger druk kunnen zetten en de bal sneller kunnen veroveren. Dan ben je vlugger opnieuw in balbezit en dat is de bedoeling van onze trainer.”

De 31-jarige ster van Manchester City is blij met de overwinning en deelt daarbij een kleine sneer uit naar Martínez, die volgens hem te lang vasthield aan ‘de oude garde’. “Het was een oefenwedstrijd, maar toch was het belangrijk om tegen dit Duitsland te winnen”, aldus de middenvelder. “Je ziet dat de jonge spelers ons nieuwe energie geven. Ze komen nu hier naartoe met het gevoel dat ze kansen zullen krijgen en ze vechten voor de nationale ploeg. Als alle spelers op de juiste plaats staan, dan komt de kwaliteit naar boven.”

De Italiaanse Tedesco heeft een goede impact op de ploeg, zo concludeert De Bruyne. “Zijn manier van spelen zit er al een beetje in. We waren heel goed in het eerste halfuur, waarbij we de ruimtes en de vrije man vonden. Daarna liep het iets minder. Dat is ook logisch tegen dit Duitsland, maar het is knap om te zien dat we zo goed kunnen zijn. We hebben nog maar acht dagen samen getraind en er zijn al veel positieve punten. We hebben samen ook goed verdedigd.” De eerstvolgende EK-kwalificatiewedstrijden voor België zijn op 17 en 20 juni. Dan nemen de Belgen het op tegen Oostenrijk en Estland.