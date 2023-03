Eloy Room glundert als hij vertelt wat Lionel Messi hem na afloop zei én gaf

Woensdag, 29 maart 2023 om 09:39 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:41

De lach is ondanks het 7-0 verlies tegen Argentinië niet meer van Eloy Rooms gezicht te krijgen. De voormalig Eredivisie-keeper en doelman van Curaçao kreeg na afloop de complimenten van Lionel Messi, die drie keer scoorde, maar ook een flink aantal pogingen gekeerd zag worden. Dat Messi ook nog eens zijn wedstrijdshirt ruilde met Room, maakt dat de avond van de goalie niet meer stuk kan. "Ik ga dat shirt nooit meer uitdoen."

Na 37 minuten had Messi Room al drie keer verslagen. Met zijn eerste in minuut 20 tekende de steraanvaller voor zijn honderdste interlandgoal en in minuut 33 en 37 nestelde hij zich verder in de driedubbele cijfers. Het kan Room maar weinig schelen. "Het is een droom die uitkomt", glundert de geboren Nijmegenaar na afloop bij TyC Sports. "Iedereen is fan van Messi en nu heb ik tegen hem gespeeld. Het was een moeilijke wedstrijd, hij heeft een paar doelpunten tegen me gemaakt, maar ik heb ook een paar goede schoten gekeerd. Dat vertelde hij me na afloop ook en dat betekent veel voor me."

????Eloy Room, the Curazao GK who got Messi shirt ??? said he will sleep with the shirt ?? He had a good game ?? #Argentina pic.twitter.com/VyHC345SxW — Argentina Latest News (@LatestTango) March 29, 2023

Ook de Argentijnse verslaggever prijst de vele saves van Room en suggereert een YouTube-compilatie. "Ja, daarvoor heb ik die reddingen nodig", grinnikt Room. "Ik doe dit shirt nooit meer uit. Niemand kan het ooit nog van me afpakken." De 34-jarige sluitpost speelde dinsdagnacht zijn 43ste interland in het shirt van Curaçao. Daar is hij steevast eerste keus onder de lat, net als bij zijn huidige club Columbus Crew. In Nederland kwam hij tussen 2008 en 2018 uit voor Vitesse, Go Ahead Eagles en PSV.

De nederlaag tegen de Argentijnen was de tweede in korte tijd voor het Curaçao van Remko Bicentini. Zaterdagnacht was ook Canada al met 0-2 te sterk. Dat duel ging daadwerkelijk ergens om: Curaçao werd erdoor veroordeeld tot de laatste plek in Groep C van de CONCACAF Nations League. Bicentini en zijn team degraderen zo naar Nations League B, waarmee kwalificatie voor de Gold Cup een stuk lastiger wordt.