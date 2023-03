Kwakman stelt ‘dat het wel effe klaar is’ voor Oranjeklant: ‘Dat denk ik, ja'

Woensdag, 29 maart 2023 om 08:42 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:44

Kees Kwakman ziet Kenneth Taylor voorlopig niet meer terugkeren bij het Nederlands elftal. De Ajacied maakte een bijzonder slechte beurt als basisspeler tegen Frankrijk (4-0 nederlaag) en werd al na 33 minuten naar de kant gehaald door bondscoach Ronald Koeman. Helemaal eerlijk vindt Koeman de hetze tegen Taylor echter niet.

Mede omdat Mats Wieffer niet okselfris was en Frenkie de Jong sowieso al ontbrak, mocht Taylor van Koeman beginnen tegen de Fransen. Bij de 1-0 ging de middenvelder echter al in de fout en 31 minuten later ging het wisselbord al omhoog. Kwakman voorspelt daarom 'dat het wel effe klaar is' voor Taylor in Oranje.

Nog geen twee minuten gespeeld en het is al 1-0 voor Frankrijk. Mbappé geeft voor, Griezmann rondt af #franed pic.twitter.com/vjAA2QhFHb — NOS Sport (@NOSsport) March 24, 2023

"Dat gevoel heb ik wel, ja", pleit de analist dinsdag bij Voetbalpraat. Kwakman noemt de kritiek op Taylor echter 'misschien niet helemaal fair' en wijst daarbij naar Marten de Roon. "Bij die eerste goal ging het voornamelijk over Taylor, maar De Roon liet de bal gewoon onder zijn voet doorlopen. Het was misschien meer hoe Taylor erachteraan ging, dat sprak een beetje in zijn nadeel", aldus Kwakman.

Tafelgenoot Kenneth Perez vindt het überhaupt schrijnend dat een speler van het kaliber Taylor al voor de leeuwen wordt gegooid door Koeman. "Het is natuurlijk al bijzonder dat hij basisspeler moet zijn bij het Nederlands elftal. Dat geeft wel aan waar het Nederlands elftal op dit moment aan toe is. Al was de échte regisseur – waar het om draait – er natuurlijk niet", doelt Perez tot slot op de afwezigheid van De Jong.