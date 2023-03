Heitinga zet worstelende pupil op scherp: ‘Hij moet zorgen dat hij de slag wint’

Woensdag, 29 maart 2023 om 07:57 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:38

Ajax-trainer John Heitinga is blij over twee volwaardige spitsen te beschikken in zijn selectie. Dusan Tadic heeft sinds hij in de punt is geposteerd zijn vorm weer hervonden, terwijl Heitinga ook Brian Brobbey nog achter de hand heeft. Van laatstgenoemde mag echter meer verwacht worden, zo stelt de oefenmeester in gesprek met Ajax TV. "Hij moet ervoor zorgen dat hij de slag wint."

Onder Heitinga's voorganger Alfred Schreuder stond Tadic vrijwel uitsluitend op de linkervleugel geposteerd. Heitinga besloot de captain echter al bij zijn eerste wedstrijd aan het roer als centrumspits te gebruiken. "Ik heb aangegeven wat ik denk dat de beste positie voor hem en de ploeg is", vertelt Heitinga. "In een van de eerste gesprekken die we hadden heb ik aangegeven: 'Dusan, ik heb jou in de Champions League zien spelen in de spits en daar was ik aardig van onder de indruk. Stevie Bergwijn zie ik als linksbuiten. Ga er maar een aantal wedstrijden spelen, zorg dat je weer in vorm raakt en je bijdrage gaat leveren.'"

Sindsdien produceerde Tadic vijf treffers in acht competitiewedstrijden; twee meer dan in achttien duels onder Schreuder. Concurrent Brobbey moet mede daarom voorrang verlenen, al valt hemzelf volgens Heitinga ook het nodige aan te rekenen. "Op het moment dat Dusan in de spits staat en Brian erin komt als invaller moet het een win-winsituatie zijn. Brian moet in principe met de wapens die hij heeft al het verschil kunnen maken. Uiteindelijk moet hij ervoor zorgen dat hij de slag wint van zijn concurrent. Dat is het mooie van topsport. Normaal gesproken heb je bijna op elke positie dubbele bezetting. Maar er kan er maar één spelen. Dan kun je denken: ik moet spelen, maar je kunt het ook gebruiken als motivatie", aldus Heitinga.

Brobbey staat ondanks zijn reserverol nog altijd op een gedeelde derde plek op de topscorersranglijst van de Eredivisie. Net als ploeggenoot Mohammed Kudus wist hij er tot nu toe elf te maken. Brobbey sprak begin februari nog de ambitie uit om de Willy van der Kuijlen-trofee na de laatste speelronde in ontvangst te mogen nemen. "Dit seizoen ga ik dus voor de prijs van topscorer. Dat is niet per se een moment om weg te gaan, maar dan heb ik voor mijn gevoel wel wat laten zien bij Ajax. Zodra ik dat gevoel sterk heb, is alles mogelijk", liet Brobbey destijds optekenen door Ajax Life.