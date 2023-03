Messi gebruikt Curaçao als speelbal en bereikt uitzonderlijke mijlpaal

Woensdag, 29 maart 2023 om 07:16 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:48

Lionel Messi heeft dinsdagnacht zijn honderdste interlandgoal gemaakt. De Argentijnse superster nam tegen Curaçao na twintig minuten de openingstreffer voor zijn rekening, waarmee hij zichzelf als nog maar de derde speler wereldwijd in 'de club van honderd' schoot. Messi zou ook nog nummer 101 en 102 maken in een duel dat in een 7-0 overwinning voor Argentinië eindigde.

Ondanks de vriendschappelijke aard van het duel trad Argentinië aan met een sterke basiself in het Estadio Ciudad de la Plata. Aanvoerder Messi speelde in de gebruikelijke vrije rol op rechts, terwijl ook Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso en Alexis Mac Allister tot de namen op het startformulier behoorden. Remko Bicentini liet ook tal van bekenden opdraven bij Curaçao. Zo begonnen Vurnon Anita, Juriën Gaari, Cuco Martina, Brandley Kuwas en zowel Juninho als Leandro Bacuna aan de aftrap in La Plata. Eloy Room verdedigde het Curaçaose doel.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAZO DE #ARGENTINA, LO HIZO LIONEL ANDRÉS MESSI CUCCITTINI!???????? pic.twitter.com/yOlqnNKX5f — Argentina Gol ? (@BocaJrsGol) March 28, 2023

De Curaçaose goalie hield zijn doel tot aan de twintigste minuut schoon. Toen ontving Messi de bal in het strafschopgebied, kapte naar zijn rechterbeen en schoot buiten bereik van Room in de korte hoek raak: 1-0. Het was de honderdste van Messi aller tijden in het Argentijnse Albiceleste en het begin van een oorwassing voor de bezoekers. Eerst kopte Nicolas González van dichtbij de 2-0 binnen, voordat het weer de beurt was aan Messi.

De 35-jarige steraanvaller kreeg te veel ruimte van verdediger Roshon van Eijma en mikte langs Room: 3-0. Nadat Messi ook de 4-0 van Fernández had voorbereid, maakte hij zijn hattrick compleet. 37 minuten stonden er op de klok toen Messi attent reageerde op een diepe bal van Giovani Lo Celso. Room kwam uit zijn doel maar kon geen tegenstand bieden tegen de bekeken schuiver en de 5-0 was een feit. Ángel Di María en Gonzalo Montiel zouden de score in de tweede helft nog opvijzelen naar 7-0. Messi, die de hele wedstrijd bleef staan, eindigde het duel zo op 102 interlandtreffers. Alleen Cristiano Ronaldo (122, nog actief) en Ali Daei (109) wisten eerder al de honderd aan te tikken.