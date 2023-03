Perez: ‘Mensen schrokken, Koeman zegt gewoon dat hij er niet veel van kan’

Woensdag, 29 maart 2023 om 00:12 • Jeroen van Poppel

Kenneth Perez onthult dat in zijn vaderland Denemarken met verbazing werd geluisterd naar de uitspraken van Ronald Koeman over Brian Brobbey. De bondscoach van Oranje zei aan het begin van de interlandperiode dat de spits van Ajax uit nood was opgeroepen. "Ik was een week in Denemarken en daar schrokken ze echt van die uitspraken", zegt Perez in Voetbalpraat op ESPN.

"We hebben niet heel veel keus", zei Koeman tien dagen geleden op de persconferentie over Brobbey. "In dat opzicht hebben we misschien een probleem, alleen binnen deze selectie kan een aantal jongens daar prima spelen. De selectie van Brobbey geeft wel een beetje aan dat we er niet heel veel mogelijkheden hebben. Je selecteert iemand die niet speelt, maar die wel een toekomst heeft. Wij hebben ook de jongens in Frankrijk gevolgd, maar ik heb de keuze voor Brobbey gemaakt omdat ik hem tien dagen wil zien. Ik denk nog steeds dat hij uiteindelijk beter wordt."

Perez komt daar nu op terug. "Koeman had iets gezegd van: 'Ik heb Brobbey maar geselecteerd, want ik heb eigenlijk niemand anders.' Ik merkte in Denemarken het verschil tussen hoe direct Nederlanders en hoe direct Denen kunnen zijn. Mensen daar schrokken echt: 'Wauw, hij zegt gewoon dat hij er niets van kan. Dat kun je toch niet zeggen over een speler?' Terwijl ik denk: tja, Koeman zegt gewoon hoe het zit. Hij moet een wisselspeler selecteren, omdat de spoeling zo dun is. Daarom paste ik misschien niet in Denemarken, ik ben heel Nederlands geworden", knipoogt Perez.

Door de eerdere uitlatingen van Koeman kwam het niet als een grote verrassing dat Brobbey zowel tegen Frankrijk (4-0 verlies) als tegen Gibraltar (3-0 winst) geen speeltijd kreeg. Kees Kwakman, die eveneens aanschoof bij Voetbalpraat, had Brobbey in de laatste wedstrijd toch graag aan het werk gezien. "Matthijs de Ligt ging eruit en toen bracht hij Tyrell Malacia", aldus Kwakman, die die wissel te behoudend vond. "Je staat met 2-0 voor tegen tien Gibraltarezen, dan had je Brobbey er ook nog bij kunnen zetten. Dan win je misschien met 6-0."