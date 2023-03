Marokko en Peru krijgen beide rood bij opmerkelijk schopincident met Boufal

Dinsdag, 28 maart 2023 om 23:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:18

Marokko en Peru zijn er dinsdag bij een oefeninterland in Madrid niet in geslaagd om een doelpunt op het scorebord te zetten: 0-0. Het spectaculaire moment uit de wedstrijd waren de rode kaarten van Sofiane Boufal en Carlos Zambrano, die het in de 78ste minuut met elkaar aan de stok kregen en meteen konden inrukken.

Bijzonderheden

Beide landen kwamen met tal van bekende namen aan de aftrap. Zo stonden bij Marokko onder meer de ex-Eredivisionisten Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui, Zakaria Aboukhlal en Sofyan Amrabat in de basis, terwijl Feyenoorder Marcos López stond opgesteld bij Peru. Ook voormalig Feyenoorder Renato Tapia kon rekenen op een basisplaats, terwijl FC Emmen-verdediger Miguel Araujo inviel. Twee spelers konden de wedstrijd niet afmaken. De Peruviaan Zambrano trapte vlak voor tijd tegen het been van Boufal, die op de grond zat. De Marokkaan trapte vervolgens na. Scheidsrechter José Luis Munuera toonde tweemaal rood.

Wedstrijdverloop

78' rode kaart Carlos Zambrano (Peru)

78' rode kaart Sofiane Boufal (Marokko)