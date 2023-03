Turkije lijdt eerste nederlaag in kwalificatie en raakt koppositie kwijt

Dinsdag, 28 maart 2023 om 22:45 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:53

Kroatië heeft de eerste overwinning in de EK-kwalificatiecampagne te pakken. De ploeg van bondscoach Zlatko Dalic won dinsdagavond met 0-2 in en van Turkije. Beide doelpunten kwamen op naam van Chelsea-middenvelder Mateo Kovacic. Door de zege is Kroatië nu koploper in Groep D met vier punten. Turkije moet het voorlopig doen met de derde plek.

Feyenoorder Orkun Kökçü, ex-NEC’er Ferdi Kadioglu en voormalig FC Twente-aanvaller Enes Ünal stonden net als zaterdag tegen Armenië (1-2 winst) in de basis bij Turkije. Bondscoach Stefan Kuntz besloot drie wijzigingen door te voeren in zijn basiself: Zeki Çelik, Kerem Aktürkoglu en Salih Özcan vervingen Onur Bulut, Ozan Kabak en Cenk Tosun. Ook Kroatië begon met drie andere namen ten opzichte van het duel met Wales (1-1): Josip Stanisic, Borna Barisic en Mario Pasalic kregen de kans in plaats van Borna Sosa, Josip Juranovic en Marko Livaja.

In de eerste helft noteerde Turkije de meeste schoten. Zo zagen Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoglu en Kökçü hun pogingen gekeerd worden door Dominik Livakovic en kopte Çaglar Söyüncü net naast. Kroatië was een stuk efficiënter en stond halverwege op een 0-2 voorsprong dankzij Kovacic. De middenvelder kreeg de bal na twintig minuten toevallig voor zijn voeten in de vijandelijke zestien en schoot hard raak: 0-1. De 0-2 maakte Kovacic uit de rebound, nadat een poging van Mario Pašalic nog gekeerd werd door Mert Günok.

In de tweede helft kwam opnieuw de meeste dreiging van de Turken, in de hoop op een aansluitingstreffer. Zo kopte Merih Demiral net naast, zagen ook Ünder en Tosun hun poging net naast gaan en kopte Umut Nayir net over. Kroatië zorgde via Mario Pasalic (redding Günok) en een afstandsschot van Andrej Kramaric nog enigszins voor gevaar, maar wist niet meer te scoren. Desondanks nam het drie punten mee naar huis.