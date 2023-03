Schotland dankt McTominay en zorgt voor enorme stunt met zege op Spanje

Dinsdag, 28 maart 2023

Schotland heeft dinsdagavond voor een grote stunt gezorgd in de EK-kwalificatie. Het elftal van bondscoach Steve Clarke versloeg op Hampden Park Spanje met 2-0. Beide doelpunten kwamen op naam van Scott McTominay. Door de zege staan de Schotten momenteel met zes punten bovenaan in groep A, gevolgd door nummer twee Spanje. Dat moet het voorlopig doen met drie punten.

In de Spaanse basiself stonden liefst acht andere namen dan afgelopen zaterdag, toen er met 3-0 werd gewonnen van Noorwegen. Doelman Kepa Arrizabalaga en middenvelders Mikel Merino en Rodri behielden wel hun basisplek. Joselu, die zaterdag op 32-jarige leeftijd debuteerde en meteen twee keer scoorde, begon voor het eerst in de basis. Aan de kant van de Schotten, die zaterdag met 3-0 van Cyprus wonnen, waren McTominay (Manchester United) en Andrew Robertson (Liverpool) de bekendste namen.

Die twee Premier League-sterren zorgden na zeven minuten al voor de openingstreffer. Rechtsback Pedro Porro gleed in balbezit uit aan de rand van zijn eigen strafschopgebied, waardoor Robertson de bal makkelijk kon overnemen en teruglegde op McTominay. Die schoot raak: 1-0. Spanje leek wakker geschrokken en was vervolgens meermaals dicht bij de gelijkmaker. Zo keerde doelman Angus Gunn een kopbal van Joselu, raakte diezelfde spits enkele minuten later de lat en kopte Rodri net over. Toch kreeg ook Schotland nog kansen in het eerste bedrijf, maar met name Ryan Christie (schot naast) en Lyndon Dykes (schoot oog in oog met Kepa over) hadden het vizier niet op scherp.

Zijn vierde goal in twee wedstrijden en de 2-0 tegen Spanje!

Aan het begin van de tweede helft viel de tweede Schotse treffer alsnog, en opnieuw was McTominay de gevierde man. Kieran Tierney zette goed door aan de linkerkant van het veld, gaf de bal voor en via David García kwam de bal voor de voeten van de middenvelder: 2-0. Spanje was vervolgens dreigend, maar wist nauwelijks uitgespeelde kansen te creëren om terug in de wedstrijd te komen. Invaller Iago Aspas was na ruim een uur spelen nog wel dicht bij de aansluitingstreffer, maar hij gleed een voorzet over. Ook in het restant van de wedstrijd hielden de Schotten stand, waardoor de eerste zege op Spanje sinds 1984 een feit was.