Honderd Vitesse-fans onderbreken op trainingscomplex vergadering van directie

Dinsdag, 28 maart 2023 om 22:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:57

Ongeveer honderd supporters van Vitesse zijn dinsdagavond naar het trainingscomplex Nationaal Sportcentrum Papendal getrokken, zo meldt de Gelderlander. De supporters onderbraken op afspraak een vergadering van de clubleiding over de nabije toekomst van de club en eisten duidelijkheid. Commercieel directeur Peter Rovers, die voorlopig de taken van de afwezige algemeen directeur Pascal van Wijk overneemt, stond de ongeruste fans te woord. De avond verliep zonder ongeregeldheden.

De proflicentie van Vitesse staat op het spel, nu de club geen duidelijkheid heeft over zijn toekomst in GelreDome. De Arnhemmers lagen lange tijd overhoop met het bedrijf Nedstede van Michael van de Kuit, de eigenaar van het stadion. Het is nog altijd onzeker of Vitesse volgend seizoen in GelreDome mag spelen. Daarover dient Vitesse voor 11 april duidelijkheid te geven aan de KNVB.

Supportersgroep Vak 112 eiste dinsdagavond tekst en uitleg van de clubleiding. "Nedstede maffia", schreef de fanatieke aanhang op een spandoek dat aan het hek op het trainingscomplex werd gehangen. Vitesse is buiten de stadionperikelen in afwachting van de overname door de Amerikaanse investeerder Coley Parry van Common Group. Parry stond samen met Vitesse-directeur Rovers de ongeruste fans buiten te woord. Rovers is door de club op interim-basis aangesteld als algemeen directeur, nadat Van Wijk zich recent ziek meldde. Van Wijk lijkt te gaan vertrekken.

Vitesse verwacht overigens alsnog een huurdeal te gaan sluiten over GelreDome, zo meldt de club op zijn website. Ook stadioneigenaar Van de Kuit is inmiddels optimistisch over de onderhandelingen met de Arnhemse club. "Het bereiken van overeenstemming over een nieuwe huurovereenkomst voor GelreDome is onze absolute topprioriteit", benadrukt Rovers op de clubwebsite. "Er worden flinke stappen gezet richting een akkoord. Er is de afgelopen dagen hard doorgewerkt om zaken op papier te krijgen. We hebben er vertrouwen in dat we de komende dagen tot overeenstemming zullen komen."